I fiori di Sanremo: Francesca Michielin nel 2021, Mihajlović indietro di 100 anni

Questa cosa che i fiori si consegnino solo alle donne sta diventando davvero imbarazzante anche sul palco di Sanremo 2021. I fiori rappresentano questa città, andrebbero dati a ogni persona che arriva su quel palco per dare il suo contributo, che sia un cantante o un ospite della serata. E ci pensa Francesca Michielin a ricordarcelo donando il suo mazzo di fiori a Fedez. Peccato poi che si rimpiombi nel medio evo, quando Siniša Mihajlović ricevendo i fiori da Fiorello che voleva cavalcare la scia intrapresa dalle altre artiste ( anche Arisa ha regalato i suoi fiori a Michele Bravi e lo stesso hanno fatto i Maneskin con Manuel Agnelli) si sia beccato un rifiuto. E già perchè a ricordarci che i fiori non sono cose da uomini ci ha pensato proprio l’allenatore voluto sul palco da Ibra. I fiori no, anche no. E quindi sono passati proprio nelle mani del calciatore del Milan che si è ritrovato a cantare Io Vagabondo, non solo più impacciato che mai, ma anche con un mazzo di fiori da tenere in mano.

I fiori di Sanremo e quella modernità che manca

In principio è stato il carrellino, non si poteva toccare niente nella prima puntata, adesso siamo arrivati al punto in cui ci si abbraccia come se nulla fosse invece…E poi niente carrellino arrivano l’uomo che consegna i fiori alla donna con i guanti e la donna che li consegna se ci sono altre donne. Un altro passo in avanti in questa società del medio evo insomma. Che trovate geniali una dopo l’altra in questo Sanremo 2021 che sembra esser stato organizzato in due giorni. Che si puntava tutto sulla nave, che c’era tutta un’altra organizzazione da fare lo abbiamo capito sin dall’inizio, ed è stato ancora più chiaro ieri, quando abbiamo visto anche lo spot con Giovanna, sulla famosa nave.

Ma inventarsi qualcosa di diverso, ad esempio una bella postazione dove mettere i fiori che ognuno si poteva prendere da se, non sarebbe stato male, magari non avremmo fatto figure, come quella di dimenticare di dare i fuori alle signore di The Voice Senior che hanno cantato con Gio Evan. Così per dire…