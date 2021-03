Colazione di traverso per la regina Elisabetta con l’intervista di Harry e Meghan

Tutti immaginavano che con l’attesa intervista di Harry e Meghan la regina Elisabetta avrebbe avuto un bel po’ di bocconi amari da mandare giù. Ed è andata proprio così anche se la sovrana d’Inghilterra ha mantenuto anche in questo caso il suo stile. L’intervista shock di Harry e Meghan Markle ha rivelato anche di più del previsto ma la regina sembra avere ignorato tutto, ma solo in apparenza. Mentre i Sussex in tv facevano a pezzi la royal family lei non ha guardato niente, sembra si sia limitata a chiedere un report a colazione. Gli assistenti di Palazzo avrebbero in pratica fatto un riassunto servito con la colazione. Non pensate anche voi che la colazione le sia andata di traverso? Nessuna registrazione del programma, la regina Elisabetta sembra che non abbia visto e sentito niente ma che il colpo al cuore sia arrivato da quel report.

HARRY E MEGHAN CONTRO TUTTI MA PER LA REGINA SOLO PAROLE DI RISPETTO

Harry e Meghan hanno usato solo parole affettuose per Sua Maestà, mentre per gli altri hanno avuto parole ben diverse, questo però dicono non fermerà la regina della sua vendetta. Non commenterà, è ovvio che continuerà a lavare i panni sporchi a Palazzo ma dicono che sia già pronta una ritorsione.

Qualche ora prima dell’intervista di Harry e Meghan lei aveva già parlato “di importanza dell’unità e della dedizione al dovere”, una sorta di lezione implicita ai nipoti ormai lontani.