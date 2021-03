Meghan Markle la rivelazione shock da Oprah: “Ho pensato al suicidio”

E alla fine l’intervista di cui si parla ormai da mesi, è andata in onda. Harry e Meghan non hanno affatto cambiato idea come qualcuno si era augurato che facessero e la loro chiacchierata di oltre 90 minuti con Oprah è stata trasmessa. L‘intervista di Harry e Meghan tra l’altro, è pronta a fare il giro del mondo. Andrà in onda anche in Italia, domani sera. Ma le dichiarazioni di Meghan Markle e di Harry hanno già fatto il giro del mondo nelle passate ore. Tra le rivelazioni inattese, c’è sicuramente quella fatta dall’ex attrice. La Markle infatti, a cuore aperto con Oprah, ha spiegato di aver pensato al suicidio. Parole molto forti, destinate anche a far discutere.

Meghan Markle a cuore aperto da Oprah: “Ho pensato al suicidio”

“Non avevo più voglia di vivere . Mi vergognavo ad ammetterlo con Harry, ma in cuor mio sapevo che se non lo avessi confessato almeno a lui avrei finito per farlo. Non avevo più voglia di vivere, volevo suicidarmi. Era una sensazione vera, chiara e spaventosa. Ed era un pensiero costante“. Questa è una tra le confessioni più esplosive che Meghan Markle ha fatto, insieme con il marito il principe Harry d ‘Inghilterra nella lunga e attesissima intervista a Oprah Winfrey trasmessa nella notte dalla CBS. Ma quello che ha colpito ancora di più, è la mancata possibilità di essere aiutata, Meghan non si nasconde e racconta: “Ho chiesto aiuto. Ma mi hanno detto che non potevo farmi ricoverare in ospedale perché ‘non sarebbe stato appropriato'”.

Il principe ha ammesso però che non ebbe il coraggio di parlare dei pensieri suicidi della moglie perché “me ne vergognavo” ha detto nella sua intervista. Harry ha poi confessato che era “intrappolato senza saperlo nel sistema, come il resto della mia famiglia, mio padre, mio fratello”.