Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 Acquario: bene la prima parte del mese

Che mese sarà quello di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, i sentimenti saranno intriganti almeno per la prima parte di aprile. Nel lavoro, ci saranno giorni interessanti e arriverà qualche gratificazione. Per quanto riguarda poi la salute, bene le prime settimane per il fisico, un po’ peggio dopo. Ma andiamo quindi a vedere come sarà in maniera più dettagliata l’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario.

L’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Il mese inizierà con dei sentimenti e delle emozioni intriganti, almeno per tutta la prima parte di aprile. Per questo bisognerà approfittare dei giorni migliori. Se non si arriva dove si vuole bisognerà mantenere invece la calma. Ci saranno giorni un po’ polemici soprattutto dal 19 al 22 del mese. Qualche nato sotto il segno dell’acquario potrebbe invaghirsi di una persona lontana o già impegnata sentimentalmente. Chi si trova in crisi con il partner bisognerà tenere gli occhi aperti in particolare se certe vicende non sono del tutto chiare ancora. Entro l’anno qualcuno potrebbe separarsi mentre altri potrebbero continuare relazioni ma cadere nel tradimento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà importante cercare e trovare un compromesso.

Lavoro – In questo mese quasi tutti i pianeti saranno in posizione favorevole. Verso la metà di aprile i nati sotto questo segno potrebbero ricevere qualche gratificazione. Gli studenti dovranno superare delle prove ed entro fine anno superare un esame. Potrebbe arrivare una buona nuova e questo potrebbe aprire una nuova fase per gli acquario. Sul posto di lavoro bene pure i rapporti con i colleghi. Si potranno lasciare indietro difficoltà avute in precedenza con i collaboratori. I nati sotto questo segno inizieranno a pensare al loro domani lavorativo. Qualcuno potrebbe anche iniziare a pensare all’apertura di una attività.

Salute – Nella prima parte del mese di aprile 2021, la forma fisica sarà buona. Sicuramente migliore rispetto alla seconda parte. Dal 20 di questo nuovo mese, infatti, potrebbero nascere scontri o tensioni a complicare le cose. Lo stress in questo senso non mancheranno perciò bisognerà reagire con calma e fermarsi quando necessario. Il 26 di aprile sarà la giornata più difficile per gli acquario.