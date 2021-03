Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 pesci: recupero in amore

Che mese sarà quello di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Ce lo svela l’oroscopo di Paolo Fox che spiega molto bene come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci sarà un recupero in questo mese e qualcuno potrebbe vivere nuove emozioni. Nel lavoro, si vogliono soddisfazioni e le iniziative certamente non mancheranno. Per quanto riguarda la salute, bene soprattutto la seconda parte di aprile in cui si potrà ottenere un recupero. Andiamo quindi a vedere come andrà l’oroscopo di Paolo Fox del mese di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

L'oroscopo di Paolo Fox di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Momento di recupero in amore. Infatti pure i pesci che avevano scelto di non innamorarsi più adesso potrebbero essere coinvolti in nuove emozioni. Dopo il 14 del mese Venere sarà particolarmente favorevole. Dal 23 ancora meglio poi. Qualche problema potrebbe arrivare per i nati sotto questo segno che vivono una relazione parallela. I pesci single e che sono ancora in attesa della persona giusta da avere al proprio fianco potranno contare su qualche invito. Chi si è legato a qualcuno con le nozze adesso penserà di cambiare appartamento, di traferirsi. Se i pesci oppure il partner stesso si impegnano molto sul lavoro e questo porta via molto tempo da dedicare alla coppia, bisognerà stare particolarmente attenti perché potrebbe esserci una terza persona.

Lavoro – I pesci vogliono nuovi risultati e questo potrebbe essere un mese molto movimentato. Bisognerà comunque stare attenti a delle preoccupazioni, a dei dubbi. Ci saranno giorni un po’ più difficili da gestire per i nati sotto questo segno come il 15 e il 16 del mese. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, gli studenti potrebbero essere un po’ in preda all’ansia. Occhio a non correre, esagerare. Dal 19 la posizione di Mercurio sarà interessante. Qualcuno che lavora da tempo con la stessa persona o azienda vorrebbe un cambiamento.

Salute – I nati sotto il segno dei pesci devono iniziare a recuperare sul fronte della forma fisica. Da qui sarà molto importante la seconda parte del mese di aprile. Ci si potrà sentire meglio e si potrà contare sull’aiuto di un esperto. Dal 19 di questo mese poi il recupero sarà ancora maggiore. Un 2021 in crescita e di crescita.