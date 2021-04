Il grazie della regina Elisabetta, il messaggio nel giorno del compleanno

Oggi è il compleanno della Regina Elisabetta, il primo senza il principe Filippo ma anche senza uno dei suoi nipoti più cari, Harry. Potremmo continuare ancora perché è un periodo terribile per la sovrana inglese, sabato scorso ha perso anche il più fidato dei collaboratori, un caro amico che le è rimasto accanto per 50 anni, Sir Michael Oswald. 95 anni e già la pandemia aveva bloccato tutti i festeggiamenti ma la morte del duca di Edimburgo ha reso tutto così triste. Non sono però mancati i messaggi d’affetto e di vicinanza, gli auguri per il suo compleanno a cui si aggiunge il dispiacere di tutti per un lutto così doloroso.

IL MESSAGGIO DELLA REGINA ELISABETTA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO PIU’ TRISTE

“La mia famiglia e io vorremmo ringraziare tutti voi per il sostegno e la gentilezza dimostrataci negli ultimi giorni – sono le parole della regina apparse sul profilo social della famiglia reale – Ne siamo stati profondamente toccati e continua a ricordarci lo straordinario impatto che Filippo ha lasciato su così tante persone nel corso della sua vita. Oggi, occasione del mio 95esimo compleanno, ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho molto apprezzato – sono parole semplici, è il grazie della regina a cui aggiunge l’inevitabile tristezza – “Se come famiglia ci troviamo in un momento di grande tristezza, è stato di conforto per tutti noi vedere e ascoltare i riconoscimenti resi a mio marito, dal Regno Unito, dal Commonwealth e da tutto il mondo”.



Un messaggio che è arrivato qualche ora dopo la foto scelta per il compleanno della regina. Ovvio l’annullamento di tutti gli venti per il compleanno della regina d’Inghilterra ma per molti era anche ovvio che Harry sarebbe rimasto almeno oggi accanto alla nonna. Forse altri impegni oltre a Meghan e al piccolo Archie, forse invece c’è altro.