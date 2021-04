Un altro dolore per la Regina Elisabetta: è morto Sir Michael Oswald

Sir Michael Oswald è morto il 17 aprile. Il consigliere della regina Elisabetta è andato via il giorno del funerale del principe Filippo. Per la sovrana inglese un altro lutto, un altro dolore dopo la morte del marito e dopo un anno difficile. Sono tante le foto della regina Elisabetta in compagnia di suo marito e di Sir Michael Oswald, lui era suo consigliere e un fidato amico da più di 50 anni. Ha appena dovuto affrontare l’addio del duca di Edimburgo e per lei la morte del caro e fidato amico deve essere stato un altro colpo in un momento di fragilità. Non dimentichiamo che la regina d’Inghilterra ha 95 anni, li compirà domani e sarà il compleanno più triste, anche se la famiglia reale ha già programmato tutto per non lasciarla mai da sola. Con le restrizioni per il covid non è semplice. Aveva già annullato qualsiasi festeggiamento in suo onore, adesso è il momento del lutto per la perdita del principe Filippo, poi si è aggiunto un nuovo dolore.

LA MORTE DEL CONSIGLIERE DELLA REGINA ELISABETTA E’ UN ALTRO DURO COLPO

Sir Michael Oswald si è spento sabato 17 aprile e sua moglie, Lady Angela, ha raccontato al Racing Post: “Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quello che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare”. In questo modo ha voluto raccontare la profondità del legame tra la famiglia reale e suo marito.

Adesso si vocifera che la morte di Oswald possa contribuire alle dimissioni della regina. Era lui a curare i suoi interessi ma ha fatto lo stesso anche con la regina madre. 50 anni di lavoro, di fiducia, di amicizia, un duro colpo per la sovrana che ha perso in pochi giorni due uomini fondamentali della sua vita.