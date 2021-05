Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 sagittario: contraccolpi possibili da superare

Che mese sarà quello di maggio 2021 per i nati sotto il segno del sagittario? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, bisognerà fare molta attenzione alle bugie nella relazione di coppia. Nel lavoro, si potrà discutere rispetto a delle conferme, a degli accordi, dei contratti che stanno per scadere. Per la salute, questo sarà un mese in cui probabilmente si dovrà cercare di superare un colpo. Ma andiamo a questo punto a vedere come sarà, in modo più dettagliato, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario

Amore – Bene le coppie che stanno insieme da parecchio tempo anche se dal 10 al 16 potrebbero esserci dei contrattempi. In questi casi bisognerà fare attenzione nei rapporti in cui un partner racconta delle bugie al proprio amato. Le storie che nasceranno a maggio non saranno troppo entusiasmanti ma i sagittario potranno comunque fare nuove conoscenze, anche attraverso il web. Bisognerà comunque andarci piano e con calma. I nati sotto questo segno che hanno avuto problemi in famiglia per questioni di tipo economico affronteranno un momento di ostilità. L’umore sarà agitato soprattutto per le tante spese, le preoccupazioni in questo senso non mancheranno. In questo mese almeno i sentimenti saranno più limpidi e chiari.

Lavoro – Da questo mese fino a luglio, per i sagittario sarà un periodo per parlare di riconferme, di accordi che sono in scadenza. C’è voglia infatti di avere qualche cosa in più per il lavoro e la professione ma qualcuno non la pensa esattamente così. A maggio certi accordi con i colleghi oppure con i soci vedranno protagonista una complicata gestione di cose e fatti. Il 12, il 13, il 20 e il 21 saranno i giorni più nervosi del mese. Ci sono uscite economiche. Sarà meglio evitare di essere troppo diretti con le opinioni perché ci sono delle conseguenze.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo mese i nativi dovranno cercare di superare un contraccolpo. Complicati tutti i venerdì di maggio mentre gli ultimi dieci giorni del mese saranno da passare con persone dove regna affetto reciproco. Bisognerà stare attenti allo stress, alle pressioni, al tanto da fare che, tra l’altro, potrebbe portare nervosismo.