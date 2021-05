Per il compleanno di Archie la dolce dedica di Carlo per il nipotino: voglia di pace?

Sta facendo molo discutere, soprattutto nel Regno Unito, la scelta del principe Carlo di pubblicare sui canali social ufficiali, una foto che lo ritrae insieme al piccolo Archie, forse una delle poche che è stata fatta in tempi di pace! Oggi come saprete è il compleanno del figlio di Meghan ed Harry e per questo il nonno del piccolo ha deciso di fare una dedica speciale scegliendo una dolcissima foto. Visto tutto quello che è successo di recente ci si aspettava forse un basso profilo da parte del principe Carlo che però forse con questa mossa ha anche voluto dimostrare che lui e Camilla non hanno assolutamente nulla contro il piccolo e che lo amano come amano anche i figli di William e Kate.

Meghan ed Harry quindi, apprezzeranno questo gesto da parte di nonno Carlo che tra l’altro sta per diventare nonno per la quinta volta visto che sembra manchi pochissimo alla nascita della secondo genita degli ex duchi del Sussex?

Per il compleanno di Archie una dolcissima foto con nonno Carlo

Ma perchè nel Regno Unito è scoppiata una sorta di polemica? Perchè 4 giorni fa in occasione del compleanno della piccola Charlotte, la secondo genita di William e Kate Middleton, il principe Carlo non ha postato nulla sui social, in pubblico quindi. Immaginiamo che abbia avuto modo di fare di persona gli auguri alla bambina ma questa scelta di mostrarsi con Harry e Archie ha il sapore diverso. Un tentativo di riappacificazione che passa da una foto? Forse un po’ poco visto tutto quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo.

Se si torna indietro di qualche settimana, si può persino notare che Carlo e Camilla dalla pagina ufficiale di Clarence House, non abbiano fatto neppure auguri social al piccolo Loius, il che fa pensare sempre di più che questa sia una scelta ben precisa. Carlo vuole mettere fine alle tante dicerie e fare un passo verso Harry mostrando tutto il suo amore per il piccolo Archie, confermando di non avere nessun pregiudizio o nessun sentimento discriminatorio verso il bambino? Vedremo se Harry e Meghan in qualche modo commenteranno la foto!

