Andro dei Negramaro sul caso Partita del cuore: pronto a rinunciare al match

Nelle ultime ore si è aperto un vero e proprio caso che riguarda la partita del cuore che dovrebbe svolgersi proprio oggi, martedì 25 maggio. Tutto è iniziato con delle storie social di Aurora Leone dei The Jackel. La giovane era stata convocata per il match. Arrivata a cena insieme a Ciro Priello le è però stato chiesto di abbandonare il tavolo della nazionale cantanti. Il motivo non era legato al fatto che lei facesse parte della squadra avversaria ma al fatto che fosse una donna. Il racconto di Aurora ha alzato un vero polverone sull’argomento. Sono intervenute anche delle celebrità e tra questi Andro dei Negramaro che potrebbe rinunciare a giocare la partita.

Andro dei Negramaro sul caso Aurora Leone e Partita del Cuore: ecco il suo pensiero sulla questione

“E’ la prima volta che vengo convocato ad una partita della nazionale cantanti e ahimé mi sono ritrovato in una situazione alquanto imbarazzante in merito ai fatti accaduti ad Aurora Leone e Ciro Priello” è così che Andrea Mariano, anche conosciuto come Andro, ha iniziato un post su Instagram. Il membro dei Negramaro ha sentito il dovere di spendere alcune parole sul tema. “Ci conosciamo da un po’ di tempo, ci incontriamo saltuariamente in occasioni di lavoro ed è sempre piacevole il tempo trascorso con loro. Ero contentissimo di vederli questa sera insieme ad altri colleghi per una causa importantissima” ha così spiegato il tastierista della band salentina. “Come tanti artisti, non ho assistito ai fatti accaduti per poter dare un giudizio univoco, ma sono stato testimone della rabbia di Ciro e delle lacrime di Aurora per un torto che non dovrebbe essere subito da nessuno, in nessun caso simile e in nessun’altra occasione” ha continuato Andro su Instagram.

Negramaro, Andro potrebbe rinunciare alla Partita del cuore dopo quanto accaduto ad Aurora Leone e Ciro Priello

“Spero vivamente che chi ha commesso questo grave errore sia pronto a prendersene le responsabilità e a fare le doverose scuse” ha scritto Andrea Mariano. “Se ciò non dovesse accadere non mi sento nella condizione di partecipare all’incontro di domani” ha poi aggiunto Andro. Il membro dei Negramaro quindi sarebbe pronto a rinunciare al match dopo quello che è accaduto. A schierarsi dalla parte del tastierista e producer sono in tantissimi. Difficilmente la polemica si placherà qui.

Ecco il post di Andro su Instagram: