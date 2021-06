Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 Gemelli: mese di emozioni e amore

Che mese sarà quello di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli? Lo scopriamo subito con l’oroscopo di Paolo Fox che, come sempre, ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, potrebbero esserci alcune cose da confermare, in particolare per le coppie che stanno insieme da tanto. Nel lavoro, sarà un mese interessante ma ci saranno ugualmente alcuni problemini. Per quanto riguarda la salute, bisognerà stare attenti a parecchie cose ma il mese inizierà bene. Ma entriamo di più nel dettaglio e vediamo cosa altro dice l’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli.

L’oroscopo di Paolo Fox di luglio 2021 per i nati sotto il segno dei gemelli

Ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per tutti loro

Amore – I gemelli che sono sposati da tanto tempo probabilmente dovranno confermare alcune cose in questo mese. Chi invece è impegnato in un rapporto ufficioso potrebbe prendere la palla al balzo e decidere di non nascondere più la storia d’amore ma renderla ufficiale. Si può pensare pure alla convivenza o al matrimonio. Sarà un bel periodo per le emozioni. I nati sotto questo segno che devono ancora risolvere delle situazioni oppure parlare di qualcosa con il partner o in famiglia, faranno bene a farlo entro il giorno 22 del mese. Gli ultimi giorni di luglio, infatti, non saranno dei migliori. Non si escludono agitazioni per coppie e relazioni. Ovviamente sarà il caso di evitare.

Lavoro – Luglio sarà interessanti ma ci saranno comunque dei piccoli problemi legati principalmente a questioni di tipo economico. Potrebbe essere colpa della posizione di Giove che però migliorerà a fine mese. Se arriverà una nuova proposta, anche se non è che quello che volevate, sarà meglio prenderla per buona. A partire dal giorno 22 del mese, inizierà una fase di revisione professionale per i nati sotto il segno dei gemelli. Se qualcuno si sentirà incompreso o addirittura sfruttato potrebbe decidere di ribellarsi. Anche se si è in età da pensione si potrebbe iniziare a pensare a qualche nuovo progetto.

Salute – Luglio sarà un mese positivo ma gli ultimi dieci giorni non lo saranno così tanto. Tra i giorni 26 e 28 del mese potrebbero esserci delle discussioni. Negli ultimi giorni sarà utile non mettersi contro a qualcuno. Ci sarà anche un po’ di stanchezza ma sarà soprattutto a livello mentale.