Anche William, Kate e il piccolo George allo stadio per tifare Inghilterra (FOTO)

Fa una certa impressione rivedere gli stadi pieni e ci stiamo abituando in questi giorni per Euro 2020. E oggi allo stadio per sostenere la nazionale inglese c’erano anche William e Kate che non erano da soli. Insieme alla Middleton e a papà William anche George che è ormai un ometto e che probabilmente ha la stessa passione per il calcio. William si sa, è un grandissimo tifoso, non a caso, quando l’Inghilterra ha segnato il primo gol le telecamere dello stadio Wembley hanno mostrato tutta la sua esultanza. Elegantissimo William ma anche il piccolo George, un tifoso d’eccezione. E perfetta come sempre anche Kate che per la partita che ha visto la nazionale inglese vincere per 2 a 0 contro i tedeschi e approdare ai quarti di finale, ha scelto di vestire i colori della sua nazione. Una giacca rossa di Zara per un look low cost che ha conquistato davvero tutti.

Non solo William e Kate, insieme al piccolo George. Durante la partita le telecamere hanno mostrato altri tifosi illustri, allo stadio c’erano anche Ed Sheeran e David Beckham ( insieme a lui anche Romeo). Sui social ovviamente decine le immagini di questi tifosi d’eccezione insieme allo stadio per sostenere la nazionale. E a quanto pare hanno portato bene, visto che gli inglesi hanno battuto la Germania, passando il turno.

Kate Middleton perfetta con la giacca rossa Zara allo stadio

Ancora una volta Kate si è mostrata in una uscita pubblica con un look alla portata di tutti e ovviamente detta tendenza, come spesso capita. La giacca rossa scelta da Kate, indossata insieme a un top bianco, per richiamare i colori della bandiera inglese, costa meno di 60 sterline. Una scelta azzeccatissima.

Prince william and Kate Middleton reaction to Sterling goal.#ENGvsGER pic.twitter.com/BmUUA7RYKL — Abid Orakzai (@AbidOrakxai) June 29, 2021

Che ne pensate delle scelte di look fatte da Kate e anche dagli uomini di casa? William e George elegantissimi hanno conquistato il pubblico che anche sui social si è scatenato commentando le facce del principino durante la gara.