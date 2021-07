La malattia di Raffaella Carrà e il riserbo d una artista che se ne va in punta di piedi

Stentano a credere a quello che è successo anche i vicini di casa di Raffaella Carrà a Roma. Non vogliono rilasciare interviste, sconvolti dal dolore per questa notizia ma allo stesso tempo spiegano che sapevano ben poco di questa malattia. Nessuno si aspettava di non rivederla a Roma nella sua casa. Alcuni pensavano che fosse all’Argentario, dove passava molto tempo nella sua amatissima casa. E invece Raffaella stava affrontando in silenzio, lontana dal clamore mediatico, la sua malattia. Erano davvero pochissime le persone a sapere che non stava bene, basterebbe pensare al fatto che si credeva di poterla “candidare” alla conduzione dell’Eurovision song Contest per il 2022… Chissà se Raffaella ha avuto modo di leggere i tanti complimenti che le sono arrivati quando si parlava di lei, come unico volto per la grande kermesse canora…

La Carrà pare fosse da tempo ricoverata in una clinica, dove è stata assistita negli ultimi mesi, quelli più difficili.

Raffaella Carrà e la sua malattia: quasi nessuno sapeva che stava male

Il conduttore di Estate in diretta ieri durante il programma di Rai 1 ha spiegato:

Questa malattia già da diverso tempo aveva attraversato il suo corpo. Lei però non l’aveva detto quasi a nessuno. Le sue ultime volontà erano chiare: una bara semplice e un’urna per contenere le ceneri. Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei. [..] La notizia delle sue condizioni in parte erano trapelate, almeno nell’ambiente

Non si parla in modo esplicito del brutto male contro il quale Raffaella Carrà stava combattendo. Qualcuno scrive oggi di un cancro, di un brutto tumore. Ma nessuno conferma perchè forse le sole persone a sapere contro quale malattia Raffaella stesse cercando di combattere, erano davvero in pochi.

L’unico a dire qualcosa sulla malattia di Raffaella Carrà è stato Sergio Iapino, forse l’uomo più importante nella vita della show girl. “Da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia” ha dichiarato Iapino.