La regina Elisabetta scrive alla nazionale inglese prima della finale di Euro 2020

E’ il grande giorno: si gioca oggi Italia-Inghilterra una partita sentitissima sia nel Regno Unito che nel nostro paese. Mancano pochissime ore: conosceremo solo questa sera prima della mezzanotte il nome della nazionale campione d’Europa. Per gli inglesi questa giornata inizia in modo speciale. La regina Elisabetta infatti ha scritto una lettera per fare l’in bocca al lupo ai ragazzi ma anche per ricordare che prima di tutto, a prescindere dal risultato, quello che conta è metterci davvero tutto in campo, rispettando gli avversari. Una lettera indirizzata a Southgate, il ct della nazionale inglese, a poche ore dal fischio di inizio che gli inglesi, hanno davvero molto apprezzato. Ancora una volta la regina si dimostra presente e attenta, non a caso, i suoi sudditi la amano incondizionatamente.

Oggi a Wembley dovrebbe esserci William da sempre presente nelle partite della nazionale di cui è un grandissimo tifoso. Non sappiamo se ci saranno Kate e i bambini. La Middleton infatti è entrata in contatto con una persona positiva la scorsa settimana ed è in quarantena.

La lettera della regina Elisabetta per la nazionale inglese

La regina ricorda proprio la gara di 55 anni fa nella sua lettera, gara che vide la vittoria dell’Inghilterra in un campionato Europeo. Oggi la regina si congratula con il Mr della nazionale per aver portato i ragazzi in finale, in una competizione così importante come Euro 2020. Fa l’in bocca al lupo alla nazionale, affinchè possano fare una prestazione di livello, ricordando appunto l’importanza di una finale di questo genere! Invita la nazionale a dimostrare in campo il grande orgoglio che contraddistingue gli inglesi. Per il resto, si vedrà in campo il valore delle squadre finaliste!

E se la regina dimostra così il suo affetto verso la nazionale, non potendo per ovvi motivi essere presente allo stadio, il nostro Presidente Mattarella oggi sarà a Wembley per tifare i ragazzi di Mancini.