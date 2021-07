Clio Make Up in lacrime, il suo Oscar ha un tumore incurabile

Clio Make Up è disperata, il suo gatto Oscar ha un tumore incurabile e lei non riesce a perdonarsi di non averlo capito prima. Oscar è il primo gatto di Clio Zammatteo, era il suo bimbo peloso, il numero uno prima della nascita di Grace, la sua primogenita. Tra le storie Instagram racconta di Oscar quando l’ha preso, undici anni fa. E’ stato suo marito Claudio a capire ieri che c’era qualcosa che non andava, l’ha capito perché era dimagrito tanto. Clio Make Up non ha il coraggio di chiedere tutto nel dettaglio, non ha il coraggio di tornare anche lei dal veterinario. Ha tanto lavoro oggi ma cerca in tutti i modi di coccolare il suo piccolino. Continua però a piangere anche se vorrebbe farsi forza e non stare così male. Su Instagram continua a parlarne, cerca in questo modo di sentirsi meno sola perché sa che tra chi la ascolta c’è anche chi ha già subito purtroppo questo dolore. Ci sono gli altri gatti, gli altri tre che Clio e Claudio hanno portato con loro dall’America ma non le bastano per stare meglio.

CLIO ZAMMATTEO IN LACRIME PER IL SUO GATTO OSCAR

“C’è Oscar che sta tanto male nel senso che non è curabile e mi sento una m***a per non averlo capito prima, l’ha capito invece Claudio, l’ha portato dal veterinario perché era troppo magro” Clio invece ha pensato che era sempre stato magro. Se non l’avessero portato ieri dal veterinario molto probabilmente il gatto sarebbe morto questa notte. Adesso Clio sa invece che possono regalargli qualche altro giorno di vita, anche se non sa quanto tempo resisterà ancora. Spera solo che non soffra.

Inizia già a parlare del suo Oscar al passato, per lei è una forma di difesa dal dolore che sta provando, è come se si volesse abituare presto all’idea che presto non ci sarà più.