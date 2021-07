Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Gemelli: evitare esagerazioni

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli? Ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox per scoprirlo. L’astrologo ci offre spunti decisamente interessanti e ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, bene chi ha una storia stabile, male invece quelle più deboli. Per il lavoro, potrebbero esserci un po’ di tensioni e bisognerà fare parecchia attenzione ai rapporti professionali. Per quanto riguarda poi la salute, bisognerà evitare esagerazioni soprattutto durante le prime due settimane del mese. A questo punto andiamo a vedere come andrà il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Per le coppie stabili non ci saranno problemi. Tutte quelle relazioni più deboli e fragili potrebbero dover affrontare invece dei problemi. La passione potrebbe non essere quella di prima. La situazione non sarà affatto facile per quelle relazione parallele ad altre. I tradimenti quindi potrebbero essere infatti scoperti proprio in questo agosto 2021. I gemelli che sono single non avranno a che fare con emozioni troppo forti ma potrebbero istaurarsi delle storie da considerarsi part time. In famiglia le acque potrebbero essere mosse. Eppure non si vorrebbero problemi. Dal 16 del mese le stelle aiuteranno ad affrontare determinate questioni complicate. Gli ultimi due giorni di agosto potrebbero essere invece importanti per la riflessione.

Lavoro – Sarà un mese meno incoraggiante di quelli passati ma non per questo colmo di problemi. Bisognerà fare attenzione ai rapporti perché potrebbero esserci tensioni nell’aria. Con i colleghi, e non solo con loro, sarà importante non avere delle discussioni e non esagerare. Questo nervosismo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non durerà così tanto. Tra l’altro i nati sotto questo segno avranno bisogno di una pausa e di non pensare troppo alle varie responsabilità. Ripensamenti per accordi e contratti, anche se si è già messa la firma sopra. Non mancherà un po’ di stanchezza.

Salute – Non sarà un agosto facile ma le energie non abbandoneranno del tutto i gemelli. Durante la prima parte del mese sarà importante evitare le esagerazioni e strafare. La maggiore agitazione sarà tra i giorni 9 e 15 di questo mese. Gli ultimi otto giorni, invece, saranno i migliori e si potrà contare su un recupero. Bisognerà anche avere più cura del proprio fisico.