Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Leone: emozioni nel cuore

Come sarà il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Lo scopriamo subito grazie all’oroscopo di Paolo Fox che spiega al meglio come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci saranno tante emozioni un po’ come già è accaduto per luglio. Per il lavoro, non ci saranno troppi guadagni ma Mercurio sarà comunque in buona posizione in questo periodo. Per quanto riguarda poi la salute, potrebbe esserci un po’ di pesantezza e stanchezza per via delle stelle. A questo punto non ci resta che entrare di più nel merito. Vediamo cosa dice nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Già dallo scorso mese il cuore è ricco di belle emozioni. Chi è impegnato da tempo con una persona potrebbe ritrovare una interessante complicità. Ci saranno dei giorni un po’ nervosi ovvero quelli del 14, 15, 22 e 22 di agosto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le storie d’amore che inizieranno in questo momento saranno veramente intriganti e promettenti. Potrebbero esserci disagi in famiglia magari riguardanti l’affitto di casa o lavori. Qualcuno vorrebbe anche cambiare la propria abitazione. Tutti i nati sotto il segno del leone che sono alla ricerca di sentimenti e passione potrebbero vivere un periodo molto buono e particolare, soprattutto durante la seconda parte del mese. Bene pure chi si è separato che potrebbe trovare una nuova relazione importante.

Lavoro – Mercurio sarà ancora in transito ma questo non sarà un momento ottimale per quanto riguarda l’economia. Magari si potrà recuperare rispetto ad un debito precedente. Se non siete estremamente ambiziosi potrete continuare ad impegnarvi in un progetto nuovo. I leone che hanno cambiato impiego potranno abituarsi al nuovo lavoro nonostante le possibili problematiche. In questo mese saranno comunque favoriti soprattutto i creativi grazie in particolare al transito del Sole e della Luna attivo verso il giorno 16 di agosto 2021. Chi avrà a che fare con ostacoli burocratici dovrà insistere un po’ di più.

Salute – In questo nuovo mese ci saranno dei problemi e i nati sotto questo segno si sentiranno stanchi. Nonostante ciò ci saranno momenti buoni grazie al favore delle stelle. Sarà molto importante pensare a dei progetti che possano portare una certa serenità e facciano vagare la mente, un bisogno di tranquillità.