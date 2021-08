Ariana Grande si vaccina e invita i suoi 256 milioni di follower a farlo

Un messaggio molto importante quello arrivato direttamente dalla pagina instagram di Ariana Grande. La popstar, seguita solo su instagram da oltre 256 milioni di persone in tutto il mondo, ha postato una sua foto con la mascherina e ha parlato dell’importanza del vaccino anche per provare a contrastare la variante Delta che in tutto il mondo si sta diffondendo alla velocità della luce e che fa paura. Un messaggio che arriva di certo ai tantissimi giovani che seguono la cantante, ai quali Ariana consiglia anche di informarsi leggendo bene, non consultando solo le fake news, e per questo cita anche i nomi di alcuni dottori americani che potrebbero rispondere e chiarire i dubbi di chi ancora non sa che cosa fare.

In tutto il mondo i personaggi influenti, da cantanti a sportivi, lanciano continui appelli per la vaccinazione ed è fondamentale che lo si faccia.

L’appello di Ariana Grande sui social

Il messaggio di Ariana:

vaccinata e mascherata. 🖤questo è un gentile promemoria per voi, per ottenere invitarvi a fare il vaccino, qualora siate idonei per farlo. questa cosa non è ancora finita! condividendo alcune informazioni perché ci tengo e se posso, vorrei aiutare chiunque sia esitante o curioso a prendere una decisione. questa variante delta è molto nuova e poiché i dati cambiano continuamente, vi fornirò alcuni link per teneri aggiornati, ma finora… sappiamo che si diffonde molto più facilmente rispetto alle varianti precedenti. la maggior parte della diffusione è tra le persone non vaccinate e in aree con bassi tassi di vaccinazione! e sì, anche se puoi ancora ottenerlo mentre sei vaccinato, il vaccino aiuta a proteggere da malattie gravi, ospedalizzazione e morte! tutte grandi cose da cui proteggersi oh e se ti sei già ammalato di COVID-19, dovresti ANCORA vaccinarti!

Sono tantissimi anche gli artisti italiani che oltre a prestare il loro volto per campagne pubblicitarie e simili, hanno anche condiviso video con le immagini della loro vaccinazione. Messaggi importantissimi che dovrebbero fare sempre il giro del web.