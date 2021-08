Chiude il ristorante di Cesare Marretti, brutta batosta per lo chef della Prova del cuoco

Un provvedimento che per Cesare Marretti e il suo ristornate, Adéguati, è una vera mazzata. Lo chef che negli anni abbiamo visto tante volte protagonista nella cucina della Prova del cuoco con Antonella Clerici si vede costretto a dire addio alla stagione estiva. Dopo la pandemia adesso arriva anche questa batosta ed è il settore Servizi per l’edilizia ad emanare il provvedimento perché c’è rischio di crollo. Sarebbe quindi pericoloso per i clienti ed è per questo che il ristorante di Marretti deve chiudere. “Il terreno roccioso rende la somministrazione di cibo e bevande pericolosa per i clienti” arrivano così i sigilli al locale sui colli in via Roncrio. Una decisione a “titolo precauzionale” così riporta il provvedimento esposto davanti all’ingresso del ristorante e come riporta il Corriere di Bologna.

CHIUSO IL RISTORANTE DI CESARE MARRETTI

Una misura precauzionale avanzata dal settore Servizi per l’Edilizia di Palazzo d’Accursio. Quell’area è sottoposta a tutela dal punto vista paesaggistico ed è soggetta a vincolo idrogeologico ma non è tutto. Sembra che il problema principale sia la possibilità di crollo della struttura: “La stessa conformazione del territorio in parte roccioso rende, di fatto, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande potenzialmente pericoloso per l’incolumità degli avventori”.

Occorrerebbe una relazione geologica ma ci vorrebbero venti giorni e siamo già ad agosto, quindi stagione finita per il ristorante di Mattetti ed è una vera batosta per il suo locale che negli ultimi cinque anni aveva avviato un’attività di successo rimasta in piedi nonostante i tanti disagi creati dalla pandemia. Cesare Marretti è tra gli ex chef storici de La prova del cuoco, per 18 anni è stato accanto ad Antonella Clerici. Non ha però mai partecipato al nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. Chissà se il suo locale riuscirà a restare in piedi o dovrà cedere al reale pericolo.