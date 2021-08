Carolyn Smith a colazione consiglia acqua calda e limone ma con olio e bicarbonato

A Carolyn Smith piace condividere ciò che fa e in modo particolare quando c’è qualcosa che può fare bene a tutti. E’ in un video appena postato sul suo profilo Instagram che la giudice di Ballando con le Stelle spiega che ha dovuto tassativamente cambiare la sua alimentazione prima per la salute e poi per sconfiggere quello che chiama l’intruso. “Sta andando bene ma dobbiamo curarci per prima cosa con l’alimentazione e a 360 gradi” quindi Carolyn Smith suggerisce di prendere un bicchiere, l’acqua calda, un limone bio e dell’olio di oliva extra vergine bio, anche del bicarbonato di sodio purissimo. Mostra tutto il necessario, confessa che solo adesso ha capito cosa significa olio evo. In pratica prepara ciò che deve bere ogni mattina a colazione.

CAROLYN SMITH IL SUO DRASTICO CAMBIO DI ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE

“Ho dovuto tassativamente cambiare drasticamente come devo mangiare. Cosa devo fare, in pratica devo bere un bicchiere di acqua calda con il succo di limone, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva e poi un pizzico di bicarbonato di sodio, mischia bene e poi bevi. Questo è per alcalinizzare il corpo ed è la prima cosa che deve entrare nel corpo la mattina, pulisce come noi puliamo il viso, le mani, pulisce anche l’interno del corpo”.

In questi anni di lotta contro il cancro al seno Carolyn Smith ha sempre raccontato ai suoi follower il suo percorso e adesso ha questo suggerimento per tutti, ma sarà vero che bere ogni mattina acqua calda, limone, olio di oliva e bicarbonato fa bene a tutti? Magari prima di provare chiediamo consigliamo al nostro medico di fiducia.

Più di tutto conforta la notizia che Carolyn sta bene, che sta andando bene la sua lotta contro il cancro. Nonostante sia sempre forte più volte l’abbiamo vista andare un po’ giù per poi tornare a galla.