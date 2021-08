Oroscopo Paolo Fox settembre 2021 Capricorno: momento efficace per i sentimenti

Che mese sarà quello di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Per scoprirlo possiamo affidarci a quello che dice l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, la situazione sarà efficace in fatto di sentimenti sempre che si lascino da parte problemi precedenti. Per il lavoro, inizierà a muoversi qualcosa proprio in questo mese. Per quanto riguarda invece la salute, sicuramente la stanchezza si farà sentire abbastanza e bisognerà fare attenzione anche agli sforzi. A questo punto andiamo a vedere come sarà nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese le stelle saranno interessanti per i sentimenti ma sarà importante lasciare da parte tutte quelle complicazioni nate già il mese scorso. Quelle relazioni che stanno riuscendo ad andare avanti nonostante il periodo difficile, potranno avere dei miglioramenti a partire dal giorno 10 di settembre. I nati sotto il segno del capricorno che sono single non saranno così convinti ma piuttosto pessimisti riguardo al fronte amoroso. Per quelle coppie che già da un po’ non funzionano oppure si sta covando una separazione, un punto definitivo potrebbe arrivare tra giorno 22 e 30 del mese. Nei rapporti, durante l’ultima settimana di settembre, sarà importante tenersi alla larga da complicazioni. Proprio dal 22 comunque i sentimenti non mancheranno ma potrebbero esserci dei colpi di scena, un qualcosa di imprevisto da dover gestire soprattutto il 23, il 28 e il 30.

Lavoro – Mese in cui le cose inizieranno a muoversi. Purtroppo la dissonanza di Mercurio potrebbe complicare la situazione in fatto di spese. Dei progetti potrebbero essere troppo costosi. E proprio la posizione di Mercurio dovrà servire ai nati sotto questo segno ad andare con calma e a non correre esagerando. Bisognerà fare delle riflessioni e delle valutazioni. Se si vogliono fare delle richieste bene i giorni del 6, 7 e 10 del mese. L’ultima settimana di settembre sarà più difficile in quanto potrebbero esserci incontri poco graditi ma i capricorno sapranno come comportarsi.

Salute – Abbastanza bene la prima metà del mese, poi le cose cambieranno e ci sarà da gestire una certa stanchezza. Dopo il 15 bisognerà fare attenzione ed evitare troppi sforzi. In questo mese si dovrebbe cercare di riposare meglio. Paolo Fox consiglia di non arrivare a sera pensando a ciò che ci sarà da fare il giorno dopo.