Oroscopo Paolo Fox settembre 2021 Pesci: miglioramenti possibili

Che mese sarà quello di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Come sempre, per scoprirlo, ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci sarà un recupero e anche le coppie in crisi potrebbero riuscire a fare pace. Per il lavoro, miglioramenti in vista pure per il punto di vista professionale. Per quanto riguarda poi la salute, questo mese potrebbero esserci disagi sulla forma fisica e giorni di ansia. Ma andiamo a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Questo mese sarò migliore e le coppie che hanno avuto problemi adesso potranno risolvere e fare pace. Il giorno 10 sarà importante grazie a Venere in buona posizione. Chi non è innamorato o semplicemente non ha ancora trovato l’amore non deve credere di essere sfortunato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci si potrebbe fare del male in maniera veramente inutile. Forse non si è disponibili a nuovi rapporti. Per molti pesci l’arrivo di un figlio in famiglia potrebbe poi cambiare un bel po’ gli equilibri e le situazioni. In tanti casi bisognerà cercare di recuperare con il proprio partner e riavvicinarsi. La posizione di Venere dovrebbe favorire i nati sotto questo segno soprattutto da dopo il giorno 20 del mese.

Lavoro – Settembre sarà un mese migliore per la professione nonostante la posizione di Marte che potrebbe portare una certa agitazione. A partire da giorno 15 alcune questioni dovrebbero sbloccarsi. Bisognerà comunque andarci piano soprattutto per le faccende di tipo economico. I pesci che per anni hanno fatto un dato lavoro adesso potrebbero avere un ruolo diverso, un cambiamento. Con i collaboratori sarà necessario essere sempre chiari. L’ultima parte del mese sarà la più interessante probabilmente visto che si potrà pensare ad un progetto per il futuro.

Salute – Per questo mese la forma fisica sarà discreta e bisogna dire che la prima parte di settembre dovrebbe essere la migliore. Potrebbero esserci alcune situazioni da dover risolvere. Si vuole controllare ogni cosa ma questo non può giovare sempre. Da giorno 26 a giorno 30 potrebbe esserci dell’ansia e stare calmi sarà tutt’altro che semplice.