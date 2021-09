WHO THE F*** IS About You? Tutti gli influencer ne parlano: di cosa si tratta?

WHO THE F*** IS About You? Spopola questa frase, con tanto di hashtag sui social. Da due giorni ormai i personaggi più seguiti su instagram, hanno una foto con questo logo, con questa frase e annunciano che domani , 14 settembre 2021, si scoprirà di che cosa si sta parlando. Ma cosa è About You? In realtà basta fare una breve ricerca sui social per capire che si tratta di una maxi campagna per promuovere un negozio di abbigliamento che esiste già da tempo ( su Fb ad esempio, dove sono attiva diverse campagne pubblicitarie con i volti dei noti influencer, l’account è seguito da quasi 2 milioni di persone). Evidentemente dal 14 settembre ci si prepara a un rilancio in grande stile visto che per questa campagna pubblicitaria virale sono stati scomodati decine di influencer e non solo. Tra gli altri: Giulia Salemi, Ignazio Moser, Andrea Damante, Karina Cascella, Taylor Mega, Guenda Goria, Pierpaolo Pretelli , Lorenzo Ricciardi, Massimiliano Mollicone ma anche personaggi diversi come ad esempio Alesa Seredova, Nancy Coppola o Aka7ven che nella vita fanno altro!

Tutti parlano di About You ma di cosa si tratta?

In un post pubblicizzato sui social, con la foto di Andrea Cerioli che rimanda a una campagna attiva, si viene poi indirizzati sulla pagina Fb di About You che, come detto in precedenza, conta quasi 2 milioni di follower ( molti dei quali probabilmente non sono attivi visto che l’interazione con i post è molto bassa, tra commenti e mi piace).

About you è un negozio di abbigliamento?

ABOUT YOU SE & Co. KGSede legale: Domstraße 1020095 Amburgo, Germania. Dovrebbe essere quindi un negozio di abbigliamento con un e-commerce collegato, che vende in tutta Europa.

About You in tv, la pubblicità su Real Time

Ma non solo social. Chi ha seguito negli ultimi giorni dei programmi su canali come il Nove o Real Time non ha potuto fare a meno di vedere anche gli spot di About You che spiegano sempre la stessa cosa: questo famoso lancio del 14 settembre. Sarà un rinnovo del marchio? Non ci resta che aspettare domani, a questo punto, per scoprirlo.