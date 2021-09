Shannen Doherty lotta con forza contro il cancro, non farà la lista dei desideri

Shannen Doherty continua la sua lotta contro il cancro al seno, non ha alcuna intenzione di arrendersi pensando alla lista dei desideri. Lo trova assurdo perché sarebbero i suoi ultimi desideri da realizzare, sarebbe come dire che il suo tempo sta scadendo, sarebbe come arrendersi alla malattia. Shannen Doherty ha intenzione di diventare la persona malata di cancro più longeva al mondo, questo è un bel desiderio. Sogna solo questo, vivere. Da quando ha saputo del tumore al seno non ha mai smesso di combattere e più volte ha mostrato i momenti terribili che sta vivendo.

Shannen Doherty al quarto stadio del tumore al seno

L’attrice resa famosa da giovanissima grazie alla serie tv Beverly Hills 90210, al suo ruolo per cui tanti la ricorderanno sempre come Brenda, ha raccontato il suo obiettivo durante una conferenza virtuale, ha confidato che sente di avere una responsabilità enorme in quanto personaggio pubblico. Deve mandare a tutti un messaggio positivo perché lei nonostante il tumore al quarto stadio è piena di energia e di vita. Confida che suo marito sostiene che nessuno direbbe che ha il cancro. Shannen non si lamenta mai, non parla di continuo della sua malattia ma sa che il cancro è parte della sua vita, lo affronta.

“Penso di avere una certa responsabilità nella mia vita pubblica, devo parlare del cancro e informare di più gli altri, fargli sapere che le persone con un tumore al quarto stadio sono vivissime e molto attive” quindi non può fare quella lista, non ha ultimi desideri da esprimere ma solo quello di vivere a lungo.

“Penso che nella mia situazione una bucket list sarebbe strana, sembrerebbe che stia cercando di fare una serie di cose prima che finisca il tempo a mia disposizione”. Non è la prima volta che parla di quella lista, la sua idea non deve cambiare.