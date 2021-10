Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 capricorno: tanto da fare sul lavoro

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per i nati sotto il segno del capricorno? La risposta ce la dona come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, potrebbe esserci poca concentrazione sui sentimenti perché ci sarà parecchio da fare con la professione. Nel lavoro, sarà un mese decisamente impegnativo e non sempre così semplice. Per quanto riguarda invece la salute, l’inizio sarà abbastanza faticoso ma in seguito ci sarà poi un miglioramento. Entriamo di più nel dettaglio e scopriamo come andrà il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il segno del capricorno per il mese di ottobre 2021

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Quelle relazioni ormai finite non riusciranno a recuperare se non c’è la voglia di farlo. In questo mese i nati sotto il segno del capricorno saranno parecchio presi dal lavoro e dagli impegni e per questo potrebbe venire meno la passione, le questioni d’amore. Chi è separato potrebbe avere delle giornate veramente molto pesanti da dover affrontare. Giorni difficili dovrebbero essere quelli del 5, 6, 7, del 18 e del 19 del mese. Ad ottobre 2021 Venere sarà in una posizione neutrale. Probabilmente non nasceranno delle storie che dureranno nel tempo.

Lavoro – Le stelle potrebbero essere contrarie e proprio per questo motivo potrebbe esserci del nervosismo. L’agitazione potrebbe essere dettata da un ritardo, da un rapporto con i collaboratori… Le tensioni potrebbero nascere direttamente dai nati sotto il segno del capricorno che magari non sopporteranno un qualcosa. Questa situazione potrebbe ovviamente portare dei nemici in ufficio, sul posto di lavoro. Questo sarà un mese fortunato almeno per quanto riguarda gli ultimi giorni dal 21 al 31 di ottobre. Per queste giornate potrebbe finalmente esserci un recupero. Sarà in generale un mese duro ma entro la fine dell’anno ci saranno i risultati dunque gli sforzi non saranno sprecati.

Salute – L’inizio del mese sarà abbastanza faticoso ma man mano dovrebbero esserci dei miglioramenti. I giorni più pesanti di ottobre saranno: il 5, 6, 7 e il 19. A partire dal 23 invece ci sarà il tanto atteso recupero. I problemi di lavoro potrebbero portare un certo stress. Bisognerà organizzarsi un po’ meglio oppure ne risentirà anche il fisico.