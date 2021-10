Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 vergine: lavoro in primo piano

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, i sentimenti non dovrebbero essere la priorità per questo mese. Nel lavoro, gli impegni saranno veramente tanti e per questo tutte le altre cose passeranno in secondo piano. Per quanto riguarda poi la salute, potrebbe esserci una pausa di riflessione soprattutto verso metà mese. Vediamo come sarà più nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine.

Amore – Da giorno 7 del mese l’amore non sarà prioritario. Anche i nati sotto questo segno che hanno una bella relazione potrebbero pensare meno ai sentimenti perché presi dal troppo lavoro. Il tradimento ovviamente non sarà consigliato, viste le possibili complicazioni di ottobre. Le domeniche, quelle del 10, 17 e del 24 potrebbero essere proprio quei giorni in cui arriverà la goccia che farà traboccare il vaso, come dice Paolo Fox. In questi casi i vergine potrebbero allontanarsi da qualcuno che non fa bene. La passione andrà molto piano in questo mese, un po’ a rallentatore. Nella relazione potrebbe esserci pure solitudine.

Lavoro – Gli impegni professionali saranno molti e tutte le altre cose passeranno quindi in secondo piano. Verso il giorno 12 si potrà fare un punto della situazione. Dall’11 al 17 di ottobre invece, i nati sotto il segno zodiacale della vergine potrebbero recuperare un po’, magari potrebbero cercare di concludere un accordo. Contrasti possibili in questo mese se si collabora con qualcuno logorroico. Anche a livello economico non sarà il mese migliore purtroppo perché parecchi vergine potrebbero avere delle uscite che vi costeranno.

Salute – Durante questo mese potrebbe arrivare una pausa di riflessione, un qualcosa di imposto. Paolo Fox si riferisce in particolar modo alle giornate più centrali di ottobre. Il 16 e il 17 ci si potrebbe sentire molto stanchi e potrebbero esserci pure alcuni fastidi. Sarebbe proprio il caso di andarci piano con tutti gli impegni professionali, rallentare un po’ con il ritmo intrapreso.