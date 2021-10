Caso Dayane Mello: Nego do Borel prima scompare poi ricompare, finzione o realtà?

Di questa intricata e assurda vicenda parleranno oggi anche Le Iene, con Roberta Rei che è volata in Brasile per capire che cosa sta succedendo a Dayane Mello ma soprattutto per comprendere se la modella è stata informata di tutto quello che è successo. Se state leggendo questo articolo conoscete la prima parte della storia: Nego do Borel è stato espulso da La Fazenda, il reality al quale sta partecipando la Mello, dopo quello che è successo nel programma. L’uomo è stato accusato di aver stuprato o tentato di farlo ( le molestie hanno lo stesso valore, anche se non si è raggiunto lo “scopo” ultimo) Dayane Mello, approfittando non solo del suo essere più forte fisicamente, ma anche dello stato di turbamento psicologico della modella. La Mello, fragile per via dell’alcol, non si è resa conto di quello che stava succedendo. Questa è la sua posizione, ribadita anche nelle ultime settimane. Ma la donna non ha potuto parlare con il suo staff o con i suoi avvocati e parlando con i concorrenti rimasti in gioco, ha rivelato in più occasioni di non ricordare nulla di quello che è successo tra lei e Nego do Borel. I fan della Mello credono che la ragazza non sappia nulla delle molestie e degli abusi ed è per questo che la iena Roberta Rei è volata in Brasile, per chiedere di parlare con Dayane.

Qui un riassunto della vicenda

Nego do Borel si è detto sin da subito innocente e dopo l’espulsione dal gioco, ha minacciato persino di suicidarsi. E questa è storia vecchia. Oggi però dal Brasile era arrivata la notizia che complicava questa vicenda ulteriormente. Nego do Borel infatti era scomparso nel nulla. La polizia lo ha cercato per ore prima di ritrovarlo. Le fonti brasiliane raccontano notizie diverse: secondo alcuni siti di informazione, Nego do Borel è stato trovato in un hotel in compagnia di due donne. Secondo altre, l’uomo è stato ritrovato privo di sensi, in un motel, mentre era stordito a causa dell’abuso dei farmaci ( e da qui anche la teoria di un tentato suicidio).

Nego do Borel, la scomparsa solo l’ennesima trovata?

E’ chiaro che tutta questa storia stia muovendo un grande interesse intorno al reality brasiliano. E tutto quello che succede fuori aiuta anche lo show, anche se Nego do Borel è stato ormai eliminato dal gioco. Per questo motivo sono molti i brasiliani a pensare che questa scomparsa sia in realtà un tentativo di distrarre dal focus del problema, ossia quello che il rapper ha fatto a Dayane Mello, che è una vittima di tutta questa vicenda.

Intanto sui media brasiliani si legge:

“Nego è stato trovato solo (…) in una stanza dell’Hotel Corinto, a Vila Isabel”. Sempre secondo la nota del team del cantante, le indagini preliminari avrebbero concluso che “si sarebbe addormentato dopo un uso eccessivo di farmaci”.

Una storia che pizza di bruciato, come si legge sul sito d24am.com: