Elena Santarelli denuncia l’haters che insulta suo figlio e gli augura di ammalarsi di nuovo

E’ davvero assurdo quello che può succedere nel mondo del web. Probabilmente perchè ci si sente al di sopra delle leggi, perchè si pensa che non arriveranno mai pene. Ne è un esempio quello che è successo a Elena Santarelli che nelle ultime ore, stanca di dover sopportare commenti e messaggi di una haters, ha deciso di postare tutto pubblicamente sul suo profilo e chiedere a chi la segue, di aiutarla a segnalare l’account. La Santarelli ha raccontato che questa persona la perseguita da anni, le manda messaggi e la insulta di continuo. Adesso però ha superato davvero il limite visto che è arrivata a prendersela ancora con il figlio della modella , augurandogli persino di ammalarsi di nuovo. Una cattiveria e una crudeltà davvero inaudite. Ed è giusto che questa persona paghi per quello che ha fatto.

“Goditi questi momenti, sai certe cose potrebbero ritornare” ha scritto la persona che insulta Elena e suo figlio, alludendo al fatto che il piccolo Giacomo si possa nuovamente ammalare di cancro. Questa persona ha anche offeso il figlio di Elena, dicendo che il “poveretto è proprio un cesso“.

L’appello di Elena Santarelli dopo le offese per lei e suo figlio

Segnalatela in massa(giuliamancin2021 ) cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce,lo fa così o in un altro modo [email protected] dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social.Ho fatto di tutto per segnalarti ,di tutto e non aggiungo altro.Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei.Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini!Mi tormenti da due anni ,lasciaci in Pace!

Tantissimi i commenti di persone che cercano di aiutare Elena segnalando questo profilo. Tantissimi i messaggi in sostegno alla famiglia della Santarelli come quello di Costanza Caracciolo che scrive: “Gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste merde di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo.. Instagram deve chiedere un documento punto.“

