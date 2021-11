Alberto di Monaco sempre con i figli, al luna park in attesa che torni Charlene

Al Principato di Monaco si preparano al ritorno di Charlene Wittstock e nell’attesa il principe Alberto si dedica il più possibile ai suoi figli. Prima di partire per Glasgow li ha portati all’Europa Park, uno dei parchi di divertimento più famosi, si trova a Rust, poco lontano da Friburgo e lì Jacques e Gabriella si sono divertiti tanto. Alberto di Monaco in tutti questi mesi d’assenza di sua moglie è sempre stato un padre molto attento. Un fine settimana davvero speciale per i suoi figli che hanno assistito anche a una parata a tema Halloween con tanti giochi e foto. E’ da un breve video sulla pagina Facebook del Principato di Monaco che tutti possono ammirare i piccolo gemelli di Alberto e Charlene durante la festa e il viaggio col papà.

Alberto di Monaco non lascia soli i suoi figli

Oggi il principe è a Glasgow per la prima Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico. I suoi figli non restano a casa, lui li porta nei suoi viaggi il più possibile, adesso che la mamma non c’è, perché ancora in Sudafrica dopo mesi, è importante che non si sentano soli. C’è però anche altro, c’è la necessità che i bambini si abituino a viaggiare e a stare tra la gente, perché un giorno avranno i loro ruoli di rappresentanza.

Ovvio che bambini di 7 anni non possano andare ovunque, si annoierebbero ma Alberto di Monaco ricorda anche quando era piccolo i suoi genitori erano attenti a lui e alle sorelle, li portavano spesso con loro e ha dei ricordi bellissimi.

Charlene si prepara a tornare a casa, come annunciato dal principe. I bambini non vedono l’ora e i sudditi sperano che questa volta tutto andrà bene e che non ci siano altre brutte sorprese, altre operazioni o nuovi bollettini medici.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".