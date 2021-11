Gadget personalizzati per bambini: sono super apprezzati, anche a Natale

Ricordi quando eri bambino la mattina di Natale? È stata una gioia pura vedere tutti quei regali sotto l’albero. Non vedevi l’ora di strappare quella carta da regalo e vedere cosa c’era dentro!

I bambini di tutte le età adorano i regali e non solo a Natale, motivo per cui, quando organizzi un evento, dovresti assicurarti che ne ricevano qualcuno. Sia che tu stia pubblicizzando la tua attività o organizzando una manifestazione che coinvolge i più piccoli, prova a proporre prodotti personalizzati per cui i ragazzini impazziranno.

Ecco un elenco dei migliori gadget personalizzati per bambini. Potresti non essere Babbo Natale, ma il sorriso illuminerà comunque i loro volti quando distribuirai questi regali!

OGGETTI DA COLORARE

Sapevi che colorare aiuta i bambini ad allenare il cervello a concentrarsi? Per evitare che corrano in giro quando sono annoiati al ristorante o in qualsiasi situazione dove i piccoli devono stare seduti con gli adulti, gli oggetti da colorare sono l’ideale. Non ci sono solo schede o libretti, ma anche astucci o grembiuli, quindi gadget di tessuto, colorabili con pastelli. Ad oggi rimangono i gadget personalizzati per bambini più apprezzati e più richiesti. Basta avere un po’ di fantasia e criterio nella scelta del prodotto giusto per la situazione.

PELUCHE PERSONALIZZATI

È ora di fare un nuovo amico! Anche se ne hanno tanti, i bambini adorano i peluche, ai quali potrebbero affezionarsi e tenerli per anni. In effetti, il 44% degli adulti ha ancora gli orsacchiotti e le bambole dell’infanzia. Abbina gli animali di peluche alla mascotte della scuola o modellali seguendo il tema del tuo evento. In caso di dubbio, non puoi sbagliare nemmeno con i classici orsacchiotti!

SPINNERS

Non solo è divertente provare nuovi trucchi con i fidget spinner, ma potresti anche essere in grado di aiutare i bambini con disabilità o problemi di coordinazione. In effetti, la National Library of Medicine degli Stati Uniti ha scoperto che i fidget spinner possono migliorare il controllo motorio. Tieni questi giocattoli a portata di mano nel tuo centro di fisioterapia per i piccoli pazienti o mettili nei sacchettini alla fine di una visita dal dentista.

PUZZLE PERSONALIZZATI

Oggi si pensa che per far divertire i bambini basti metterli davanti a youtube. Vero, ma non del tutto. Amano ancora i rompicapi ed i puzzle, soprattutto sono importanti per il loro sviluppo cognitivo. La pandemia da COVID-19 ha visto un aumento del 300% dei puzzle nel 2020, a dimostrazione di quanto possano essere divertenti i classici per il tempo libero in famiglia. I puzzle sono i gadget personalizzati per bambini più educativi tra quelli elencati.

PICCOLE BORRACCE PERSONALIZZATE

I genitori vogliono che i loro figli mangino e bevano in modo sano e questo include avere abbastanza acqua. Gli esperti medici raccomandano che i bambini piccoli bevano almeno 2 bicchieri di acqua al giorno, mentre gli adolescenti dai 14 anni in su dovrebbero berne da 8 a 11. Le borracce ormai esistono di tutte le dimensioni, anche piccole per bambini. Si consiglia di scegliere quelle senza BPA sono un’ottima scelta per tutelare al massimo la salute.

STICKERS COLORATI

Gli adesivi possono essere piccoli, ma se li attacchi nei posti giusti rimangono per sempre! Puoi ordinarne rotoli a basso costo, rendendoli alcuni dei migliori articoli promozionali con un budget limitato. Essendo sottili e leggeri possono essere allegati a qualsiasi oggetto, anche una rivista, e si adattano a tantissime situazioni ad esempio i cassieri dei negozi di alimentari possono distribuirli, le sale giochi possono utilizzarli come premi e i parchi a tema possono regalarli ai bambini in base all’attività che svolgono.

PALLINE MORBIDE ANTISTRESS

Le palline antistress sono gli oggetti che piacciono ai bambini come a mamma e papà! Si possono trovare in tante forme, sono anche realizzabili ad hoc secondo il quantitativo richiesto e sono davvero apprezzati. Si possono trovare anche sotto forma di portachiavi che i bambini possono appendere all’astuccio o allo zaino di scuola.

SACCHE PERSONALIZZATE

Le sacche con la chiusura a coulisse sono davvero comode per i bambini: possono essere utilizzate per portare i giochi, la merenda, il cambio per la palestra, oppure proprio come uno zainetto leggero. Alcune sacche sono richiudibili a pochette per essere comodamente messe in borse più grandi ma tutte sono personalizzabili e colorate. Ai bambini piaceranno di sicuro!

