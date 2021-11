Can Yaman festeggia il primo compleanno in Italia ma in modo speciale

Tutti vogliono Can Yaman ma lui non si concede a tutti e per il suo compleanno non organizza una festa piena di vip e rumore ma sceglie la solidarietà. L’attore turco ha compiuto 32 anni e il suo regalo più grande è stato creare un’associazione per aiutare i bambini ricoverati in ospedale. E’ così che ha voluto festeggiare, visitando il Policlinico Umberto I di Roma, inaugurando una raccolta fondi per l’associazione Can Yaman For Children. L’attore ha come obiettivo quello di acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli degenti. Chi l’ha visto girare nel reparto di Neonatologia e Pediatria dell’ospedale ha anche ascoltato le sue parole. Can Yaman ha confidato che il suo sogno più grande è quello di vedere i bambini ricoverati tornare a giocare il prima possibile.

Can Yaman ha 32 anni e un cuore grande

“L’associazione non ha scopo di lucro e ha per obiettivo affiancare e supportare, in ambito socio-sanitario, bambini e adolescenti. Opera promuovendo diverse attività legate alla Pediatria e alla protezione della salute in età evolutiva“ si legge sulla pagina social della sua associazione.

Non è tutto perché dopo avere fatto visita all’ospedale Can Yaman si è diretto a Cinecittà World, anche qui c’era un evento organizzato per beneficenza. Il ricavato dei biglietti del parco divertimenti è stato devoluto alla sua associazione.

Non è mancata la torta per il compleanno di Can Yaman, una piccola festicciola con gli amici, con i colleghi, come mostrano anche le stories di Francesca Chillemi, sua compagna in questo periodo sul set.

In tutto questo non manca un po’ di gossip, in tanti si chiedono se Diletta Leotta abbia fatto gli auguri di buon compleanno al suo ex fidanzato. Ormai sembra che la loro storia d’amore sia del tutto finita nonostante la dichiarazione d’amore della giornalista sportiva a Verissimo.

