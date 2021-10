Can Yaman e Francesca Chillemi a cena insieme, che succede tra i due attori?

E’ Can Yaman a pubblicare la foto con Francesca Chillemi taggando l’ex Miss Italia e brindando con lei. Cosa ci facevano la Chillemi e Yaman a cena insieme a Palermo? Bellissimi, sorridenti, complici ma è evidente che non sono da soli al tavolo. L’ex Miss Italia più discreta condivide la foto tra le sue storie di Instagram, evita così i commenti perché già immagina i pettegolezzi sul loro presunto amore. Non è infatti nata una nuova coppia, non nel modo in cui il gossip vorrebbe. Francesca Chillemi e Can Yaman sono seduti allo stesso tavolo di un noto ristorante di Palermo perché stanno girando una nuova fiction e quella serata è solo un momento perfetto tra colleghi.

Can Yaman potrebbe perdere la testa per Francesca Chillemi

L’ex reginetta di bellezza e attrice molto apprezzata potrebbe fare perdere facilmente la testa all’attore turco ma c’è qualche impedimento. Se Can Yaman è single lei è fidanzata con Stefano Russo e la coppia ha anche una bimba, Rania, nata nel 2016. Quindi la complicità tra loro è solo professionale, non c’è altro tra Can e Francesca.

Il modo con cui Yaman guarda ammirato le splendide colleghe è un po’ sempre lo stesso ma dicono che non ha mai guardato nessuna come Diletta Leotta. E’ davvero finita tra loro? Per la giornalista sportiva no, lei si augura che Yaman possa tornare sui suoi passi perché lei ha capito che hanno fatto tutto un po’ troppo in fretta e che dovrebbero darsi un’altra posisblità perché il loro amore era una vera favola, un sogno che vorrebbe vivere ancora. Una confessione fatta a Verissimo ma che al momento sembra non avere fatto cambiare idea l’attore turco. Saranno forse i troppi impegni di lavoro a distrarlo adesso dall’amore? Siamo anche curiosi di saperne di più sulla nuova fiction che vede protagonisti la Chillemi e Yaman.