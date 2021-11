Antonino Spadaccino di Amici, la malattia della mamma sta cambiando la sua vita

Antonino Spadaccino è tra le voci degli ex di Amici che non si dimenticano. Il cantante in questi giorni aveva pensato di mettere da parte i suoi progetti, la notizia della malattia della mamma è stata un duro colpo ma l’affetto di tutti i suoi fan gli ha fatto vedere tutto in modo diverso. La madre di Antonino Spadaccino potrebbe iniziare a non ricordare più; si parla poco delle malattie mentali ed è un errore, purtroppo investono tante famiglie. Antonino ha deciso di affrontare nel modo giusto il dolore e le difficoltà. Sua madre è stata la prima a dargli forza, lei è la prima a non volere che la sua mente dimentichi e ha pensato a una soluzione: “Fare cose pazze per creare ricordi fortissimi”. Forse non servirà a non farle perdere la memoria ma il cantante ha capito che al tempo deve dare un valore “assolutamente reale”. Ha deciso che deve valerne la pena, il tempo e lo spazio sono importanti, soprattutto quando di tempo per ricordare ce n’è poco.

Antonino Spadaccino ringrazia tutti per il sostengo che sta ricevendo

Soli è tutto più complicato, Antonino può contare sui suoi fan, sono tantissimi. In un primo post ha raccontato cosa gli ha detto su madre: “Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”. Un momento durissimo per lui che ha accontentato sua madre, che ha mangiato e riso con lei.

“Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena… Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio, c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”.

Poco fa tra le storie di Instagram ha confidato il suo stato d’animo, ha capito che condividere ed essere ascoltati è importante. Gli ha fatto bene leggere i commenti, ha capito che è il modo giusto per affrontare tutto.

“Sono state due settimane molto difficili, ero molto vicino a mollare ciò che invece stavo preparando…Volevo fare una grande festa, un concerto per rivederci finalmente e festeggiare… e ho capito che non è questo il momento di fermarsi ed arrendersi ma è il momento di spingere l’acceleratore e spingere ancora di più”.

