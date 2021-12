E’ meravigliosa Kate Middleton al pianoforte con Tom Walker: suona per le vittime del covid (VIDEO)

Un regalo di Natale davvero inatteso quello che Kate Middleton ha fatto poche ore fa a tutti gli abitanti del Regno Unito, ma in fondo anche a tutte le persone che la ammirano. Una immagina bellissima: per la prima volta in pubblico la duchessa di Cambridge , ha suonato il pianoforte alla vigilia di Natale e lo ha fatto per un motivo speciale. E del resto ci sarà un motivo se in tutto il regno, le vogliono così tanto bene. Per la prima volta Kate ha suonato in pubblico assieme al cantante Tom Walker che ha interpretato uno struggente brano in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Il concerto, registrato giovedì, è avvenuto all’interno dell’abbazia di Westminster. Il video di questa esibizione, come potrete immaginare ha fatto il giro del mondo. Kate, bellissima nel suo cappotto rosso, ha emozionato tutti ed è arrivata dritta al cuore con il messaggio lanciato.

Tom Walker ha rivelato al “Daily Mirror” che durante le prove Kate Middleton era “abbastanza nervosa” perché non suonava con un altro musicista da molto tempo”. Possiamo dire, senza nessun dubbio, che Kate è stata bravissima.

E’ meravigliosa Kate Middleton al pianoforte

Qui il video dell’esibizione di Kate Middleton

Lockdown time was put in good use, eh? 👀Yesterday at #TogetherAtChristmas Carol service, Kate Middleton's first ever piano performance in a flawless duet with Tom Walker left us spellbound ❄Here's a toast 'for those you can't be here' this Christmas🍷#KateMiddleton pic.twitter.com/h50YlmMUr7 — Club Incentify⚡ (@clubincentify) December 25, 2021

Durante il concerto di Natale “Toghether at Chistmas” trasmesso venerdì sera in tv, è apparsa la duchessa Kate Middleton che si è seduta al pianoforte ed ha accompagnato Tom Walker. Hanno suonato il brano “For Those Who Can’t Be Here” (“Per chi non può essere qui”), scritto dall’artista e dedicato alle vittime della pandemia. La performance è stata registrata giovedì nell’abbazia di Westminster. Il gesto della duchessa ha davvero colpito tutti e sono stati migliaia e migliaia i messaggi di ringraziamento per Kate.

La Regina sarà sicuramente orgogliosa di questa esibizione e di questo dono speciale che Kate ha deciso di fare a tutti i sudditi.

