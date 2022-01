Grafico Paolo Fox 2022 cancro: i mesi migliori

Puntata speciale de I Fatti vostri ieri, 31 dicembre 2021 su Rai 2 con tutte le previsioni di Paolo Fox per il nuovo anno. Grande attesa come sempre per le parole di Paolo Fox e per i suoi grafici. Come sarà il nuovo anno per i nostri amici del cancro? “Devo dire che i Cancro chiudono il 2021 con delle grandi perplessità. Abbiamo avuto delle forti opposizioni planetarie, quindi questo è un cielo che potrebbe avere provocato in molte persone dei disguidi, magari anche a livello sentimentale” ha detto Paolo Fox nelle sue previsioni per il nuovo anno degli amici del cancro.

Non ci resta che scoprire come sarà il 2022 per i nati sotto il segno del cancro. Prima però vi ricordiamo che potrete leggere qui tutte le previsioni approfondite, con alcune notizie che troverete sul libro di Paolo Fox.

Grafici Paolo Fox 2022: come sarà il nuovo anno per il cancro

A proposito di come si è chiuso il 2021, Paolo Fox ha ricordato: “Non è detto che ci sia stata una vera e propria crisi, però vi siete un pochino isolati magari perché nell’ambito del lavoro c’è stata una chiusura, un fermo, un problema che ha riversato della tensione in amore.”

E il nuovo anno invece come sarà? Secondo le previsioni di Paolo Fox e quello che dicono i grafici per il 2022: ” Vi consiglierei di stare un pochino attenti, proprio a gennaio e febbraio. Aprile sarà un mese molto interessante per le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio. E poi ricordatevi che la parte centrale dell’anno e di osservazione.“

Per quanto riguarda invece il grafico, in modo approfondito , Paolo Fox ha analizzato tutti i mesi, come sempre. Per gli amici del cancro, il 2022 non inizia nel migliore dei modi. Infatti i primi mesi dell’anno non sono i migliori. ” Gennaio e febbraio sono mesi un po’ rallentati come partenza. Aprile per i sentimenti proteggi perché avremo Venere in trigono. “

Dalla puntata speciale de I Fatti vostri, Paolo Fox ha anche spiegato: “Mi raccomando di non fare passi falsi per quanto riguarda le questioni legali. Se c’è una causa, una questione burocratica, probabilmente tra aprile e giugno dovrete pagare pegno o, semplicemente, rimettere in gioco le vostre migliori qualità.“

Giorni migliori? “Per la fortuna, intorno al 5 di luglio avremo una Venere molto bella. Luglio è un altro mese che per i sentimenti premi” ha detto Paolo Fox.

