Il dolore di Laura Torrisi per la morte della nonna: “Ingiusto morire da soli”

E’ grande il dolore di Laura Torrisi per la morte della sua nonna. Qualche mese fa aveva postato sui social le immagini di un grande abbraccio, quello che aveva scelto di dare prendendo un treno alla sua adorata nonna, arrivando per caso in Sicilia, la terra che l’aveva vista nascere e crescere, come la sua nonnina, felicissima di rivederla. E’ stata l’ultima volta che le due si sono toccate, abbracciate. Ma non sarà di certo l’ultima volta che sentiranno l’affetto che provano. Oggi però è il momento dell’addio e il vuoto che lascia chi se ne va, è sempre troppo grande. L’attrice si sfoga sui social, anche per come sono andate le cose. Purtroppo ormai da quasi due anni, chi se ne va via magari in ospedale o in una struttura, non può rivedere nessuno, muore da solo, come è successo anche all’amata nonnina di Laura.

L’ultimo addio di Laura Torrisi alla sua nonna

Le parole dell’attrice sui social: “L’ultima mia radice se n’è andata.

Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte.

Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci.“



E poi l’amaro sfogo: “E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio.

Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. “

Le parole più dolci: “Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me).”

