Grafici Paolo Fox Oroscopo 2022 capricorno: i mesi migliori

Che anno sarà il 2022 per tutti i nati sotto il segno del capricorno? Questi primi giorni dell’anno nuovo sono interessanti per scoprire l’oroscopo. I seguaci e i tanti fan di Paolo Fox sicuramente si saranno messi già in moto in questo periodo. E proprio ultimamente Paolo Fox ha illustrato i grafici annuali a I fatti vostri su Rai 2. Se vi siete persa la puntata, abbiamo preso degli appunti per voi e per il vostro segno zodiacale ovvero quello del capricorno. Come sarà il nuovo anno i nati sotto il segno del capricorno? Prima di scoprire insieme i grafici di Paolo Fox, vi ricordiamo che potrete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, tutte le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato per il nuovo anno!

Come andrà l’anno nuovo per l’amore ed il lavoro, per i capricorno? “Superstar fino ad aprile i capricorno. Poi da maggio dovrete rimettere in discussione qualcosa soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Potrete continuare a fare quello che state facendo però volete porre delle nuove condizioni. Da maggio vi trovo un po’ agitati nelle relazioni di lavoro. Non conviene alzare il tiro ma di stare al gioco. Sfruttiamo la prima parte dell’anno“ ha così spiegato Paolo Fox a I Fatti Vostri per quello che riguarda il 2022 dei nati sotto questo segno. E ancora: “Conviene alzare il tiro? Direi di no. Direi di stare al gioco. Di non far vivere momenti troppo forti al vostro orgoglio perché questo transito di Giove, soprattutto per i nati di fine dicembre, tra maggio e ottobre può provocare qualche piccolo dubbio. Quindi sopportiamo la prima parte dell’anno.“

Grafici Paolo Fox capricorno oroscopo 2022: quali saranno i mesi migliori?

Paolo Fox ha quindi parlato di come sarà il 2022 in linea generale. Poi ha finalmente illustrato i grafici del nuovo anno, mese per mese, per i nati sotto il segno del capricorno. Nel grafico notiamo che gennaio, febbraio e marzo sono dei mesi molto importanti per le relazioni. Marzo sarà il mese migliore per quanto riguarda il lavoro. Mentre nell’ambito della fortuna, i capricorno potranno aspettarsi quel qualcosa in più a luglio e dicembre. Sicuramente, in linea generale, i primi mesi dell’anno saranno i migliori secondo Paolo Fox e il suo grafico annuale per il 2022.

