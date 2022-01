Benedetta Rossi preoccupata per un’operazione a cui dovrà sottoporsi: lo sfogo

Ha affidato ai social un messaggio, una sorta di sfogo Benedetta Rossi, che è seguitissima soprattutto su instagram. Ogni giorno condivide un pezzetto della sua vita con i tanti follower e non ha nascosto il fatto che sta affrontando un momento di preoccupazione. Presto infatti la foodblogger dovrà ricoverarsi in ospedale per una operazione che ha rimandato da tempo. E ha deciso di spiegare a chi la segue, quello che prova. Non nasconde infatti, di essere preoccupata. Cerca di sorridere anche se dietro a quello sguardo, c’è in questo momento ben altro. “L’intervento dovrebbe essere venerdì, mi fanno sapere nelle prossime ore” ha detto in una storia su instagram la Rossi.

Lo sfogo di Benedetta Rossi

Le parole di Benedetta nel suo messaggio social: “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione.” E poi spiega che cosa succederà, visto che probabilmente, i suoi follower la vedranno lontana da casa per qualche giorno, o comunque non in forma come al suo solito. La Rossi ha continuato, con la solita sincerità che la contraddistingue: “Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo.“



Benedetta ha continuato: “Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata.” La Rossi ha anche spiegato che non sa ancora quanto dovrà stare ferma: potrebbe doversi fermare per una settimana come per un mese. Ma rassicura chi la segue: insieme a Marco ha girato diversi contenuti, ed è pronta a tenere comunque compagnia alle tante persone che la seguono.

Tantissimi gli auguri e i messaggi pieni di affetto che Benedetta Rossi ha ricevuto in queste ore, tra gli altri anche quello di Sandra Milo: “Sei molto più coraggiosa di me nell’affrontare un intervengo (anch’io alla schiena) che rimando da anni. Con fiducia mettiti nelle mani del neurochirurgo che lo eseguirà e vedrai che andrà tutto bene. Sei una donna giovane e forte e ti rimetterai in piedi in breve tempo, tornando come nuova. I miei migliori auguri.”

