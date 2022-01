Valerio Scanu cambia vita: tra sei mesi la laurea

Una nuova vita per Valerio Scanu o forse un piano b. Il cantante sta studiando giurisprudenza e si prepara a conseguire la laurea, a quanto pare, manca pochissimo. Proprio in questi giorni, i giornalisti di Today che si trovavano a piazzale Clodio per seguire le consuete udienze, si sono accorti che in aula c’era anche Valerio Scanu. Non sul banco degli imputati, anzi. Era in aula per svolgere il suo tirocinio in vista appunto della laurea. Pare che manchi ormai pochissimo. Quattro anni fa il cantante si è iscritto alla facoltà di legge dell’università di Benevento e sta per diventare appunto, un avvocato. Il percorso sarà lungo, visto che dopo la laurea c’è sempre l’esame di stato da fare, ma Valerio, ha deciso di aspirare a questa professione, dopo il percorso nella musica.

Valerio Scanu sta per prendere una laurea in legge

Valerio ha spiegato che tutto è iniziato qualche anno fa, quando aveva ricevuto una denuncia. Si era interessato alla vicenda e ha deciso di studiare giurisprudenza: “In quel caso la vicenda era un po’ particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio” ha spiegato il cantante: ” Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza.”

Cosa immagina quindi per il suo futuro? E’ lo stesso Valerio a confessarlo: “Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria.” Non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".