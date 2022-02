La replica di Federica Pellegrini dopo i cartelli ingiuriosi: “Perchè non me lo hai detto in faccia?”

E ci risiamo. Ogni giorno succede qualcosa, ogni giorno una donna deve difendersi da chi si sente in diritto di insultarla. E’ successo anche a Federica Pellegrini che ieri sera è stata costretta a difendersi sui social. Difendersi poi da cosa? Dall’ignoranza della gente, probabilmente. Potremmo dire è stata costretta a occupare parte del tempo che avrebbe speso sicuramente in modo diverso, visto che si trova in Cina alle Olimpiadi per lavorare, per dire la sua su quanto successo. Nella sua Jesolo, sul lungomare a lei dedicato, sono comparsi degli striscioni pieni di insulti e offese. Ebbene si, qualcuno si è alzato con la voglia di offendere e insultare Federica Pellegrini. Ma in che mondo viviamo? E’ davvero possibile che ci si alzi al mattino con il desiderio di dare della poco di buono a una persona offendendola pubblicamente? E’ assurdo il livello che stiamo raggiungendo ed è la dimostrazione di quanto ancora, siamo rimasti indietro.

Iniziamo dai fatti. Poche ore fa sono comparsi dei Cartelli ingiuriosi contro Federica Pellegrini lungo l’arenile di Jesolo a lei dedicato. Gli autori della bravata, in particolare, hanno coperto le insegne che indicano l’inizio e la fine del tratto di “Lungomare delle Stelle” intitolato all’ex nuotatrice di Spinea con offese di cattivo gusto dirette alla sua persona. Ovviamente le forze dell’ordine sono subito intervenute ma i video e le foto di quegli striscioni erano in rete e sono chiaramente diventati virali. “Quella tr… di Federica Pellegrini” e ancora “campionessa olimpica di arroganza e mitomania” sono alcune delle frasi che tutti hanno avuto modo di leggere su questi striscioni.

Le parole di Luca Zaia governatore del Veneto: “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato, che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge”.

Federica Pellegrini replica dai social

“Non fate vedere queste storie ai bambini perché devo dire delle parolacce – ha detto la Pellegrini nelle sue prime storie instagram -. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla tr… invece no. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate, però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…? Anche se sono donna posso controbattere. Ringrazio Zaia, il comune di Jesolo e tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà per questo brutto episodio.”

