Elisabetta Franchi smentisce le indiscrezioni di Chi: l’amicizia con Michelle Hunziker resiste

Ha deciso di raccontare anche la sua versione dei fatti dopo quello che si è detto nelle ultime ore sui giornali e poi sui siti tv gossip e tv ! Elisabetta Franchi tramite Fanpage.it sceglie di fare chiarezza su quanto accaduto con Michelle Hunziker e smentisce che tra lei e la conduttrice Mediaset ci siano delle tensioni o che siano saltati accordi per lavorare insieme. L’indiscrezione era stata lanciata dalla rivista Chi: secondo il Magazine di Signorini, la Hunziker, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi avrebbe perso la possibilità di esporre la sua linea di cosmetici nel corso della Milano Fashion Week in collaborazione proprio con Elisabetta Franchi. La stilista però spiega che non c’è stato nessun attrito tra lei e Michelle.

Michelle Hunziker fuori dalla Fashion Week milanese? Elisabetta Franchi smentisce tutto

A fare chiarezza quindi ci ha pensato Elisabetta Franchi che ha spiegato: “Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante, io sono amica di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi, quindi smentisco assolutamente.“

Elisabetta Franchi, che è stata molto presente nella vita di Tomaso in quanto sua grande amica, anche nel periodo più difficile, quello precedente all’annuncio della separazione, ha poi voluto specificare: “È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano a capolinea, io divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto.“

Sulla rivista Chi era stata raccontata tutta un’altra storia: “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week. Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme. Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato.” Situazione che è stata smentita dalla Franchi mentre Michelle Hunziker per il momento, non ha commentato.