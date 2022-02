Saltato l’accordo tra Michelle Hunziker ed Elisabetta Franchi? Odino Trussardi però torna a casa

E’ ancora una volta la rivista Chi che parla di alcuni presunti retroscena della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Elisabetta Franchi è stata tirata in ballo più volte ma lei è una delle amiche più care dell’imprenditore. Sembra che prima dell’addio tra Michelle e Tomaso la Hunziker dovesse partecipare alla sfilata della stilista, che tra loro ci fosse un accordo relativo alla Fashion Week di Milano. Alfonso Signorini nel suo settimanale riporta che Michelle Hunziker avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata di Elisabetta Franchi con uno spazio dedicato alla promozione dei suoi cosmetici, al suo marchio. Tutto sarebbe saltato dopo la separazione.

Odino Trussardi a casa di Michelle Hunziker

Creme e cosmetici da pubblicizzare ma alla fine la showgirl e conduttrice sarebbe rimasta fuori, tagliata da tutto. E’ davvero possibile? Sulla rivista di gossip si legge: “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week di Milano Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme ma pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato”.

Il gossip continua a parlare di rapporti tesi tra Michelle e Tomaso, soprattutto dopo la prima puntata di Michelle Impossible. Intanto, oggi Odino Trussardi era a casa di Michelle Hunziker. E’ il cane di Tomaso ma è evidente che tra i due ex non ci siano solo le bambine, le piccole Sole e Celeste, ma ancora tanto altro da condividere. I primi tempi non è mai semplice. Intanto, non rispondono ai pettegolezzi e procedono separati ma forse non sono poi così lontani. Se è finita di certo è per dei problemi che non sono riusciti a risolvere e di cui non hanno alcuna intenzione di parlare, non è mai semplice, soprattutto per chi è sempre al centro del gossip.