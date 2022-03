L’ex moglie di Bill Gates rompe il silenzio sul divorzio

E’ in una lunga intervista che Melinda French, l’ex moglie di Bill Gates, ha rivelato i motivi del divorzio. L’addio ma anche la sofferenza a seguito della separazione, tutto in un’intervista a CBS Mornings. Il divorzio dei coniugi Gaes risale a maggio 2021, dopo ben 27 anni di matrimonio, quindi una decisione davvero difficile con tutte le conseguenze che Melina French racconta. Parla delle lacrime, dei giorni passati sdraiata a terra, sul pavimento, pensando al perché era successo e al come avrebbe fatto ad andare avanti. Dopo 27 anni di matrimonio è ovvio pensare che sarà per sempre. Si erano sposati nel 1994, a maggio del 2021 la separazione e poi per Melinda e Bill Gates il divorzio.

Per Melinda Gates il divorzio è come un lutto

Lo dicono tantissime coppie, tantissime donne, che il divorzio è doloroso come un lutto, che va affrontato anche con la sofferenza. “Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: “Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?”. E giorni in cui ero arrabbiata”.

Una delle prime crisi è avvenuta già nel 2000 dopo un tradimento di Bill. Confida che crede nel perdono e pensava di avere risolto quella faccenda: “Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico. Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo”.

Forse altri tradimenti o forse uno solo può bastare per innescare nel tempo dolore su dolore. Lasciarsi non è stato semplice, il periodo successivo al divorzio è stato così doloroso ma poi è iniziata la guarigione: “Ho iniziato a sentire che stavo riuscendo a voltare pagina. È il 2022 e sono entusiasta di scoprire come mi riserverà la vita”.