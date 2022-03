Cameron Diaz dall’addio a Hollywood non lava più il viso e si sente libera

Da otto anni la vita di Cameron Diaz è cambiata tantissimo. Ad agosto compie 50 anni e non rimpiange Hollywood a cui ha detto addio. Lontano da camerini e telecamere Cameron Diaz non lava più il viso, le capita spesso di dimenticarlo. I prodotti di bellezza, ne ha tanti, si riempiono di polvere, la bellezza non è più la sua priorità e si sente libera. Prima curava in modo ossessivo la sua immagine allo specchio ma da quando ha incontrato l’amore della sua vita, Benji Madden, ed è diventata mamma, la sua carriera è diventata un’altra, quella di madre e moglie, felice, libera da quella che le sembrava sempre più una trappola.

Cameron Diaz si definisce un animale selvatico

Nel podcast ‘Rule Breakers’alla domanda sulla beauty routine ha risposto: “Non mi importa nulla, è davvero l’ultima cosa che penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia”. Non è un modo di dire, Cameron Diaz davvero non fa nessuno sforzo per la bellezza, le interessa solo essere forte, per lei è questo è importante. Non usa alcun prodotto di bellezza: “Sento che i 50 anni sono diversi dai 40”.

E’ una libertà che ha conquistato, che la fa stare bene, non ha alcun rimpianto di avere scelto un altro tipo di vita, non ha alcuna nostalgia del set e di Hollywood. Il suo ultimo film risale al 2014.

“Sono stata assolutamente vittima dell’oggettivazione del corpo femminile a cui tante donne sono sottoposte ogni giorno dalla società. È difficile non farsi intrappolare ed è ancora più complicato guardarti e non confrontarti con i parametri di bellezza che ci vengono imposti. Eppure in questi ultimi otto anni mi sono realmente liberata, come un animale selvatico, finalmente tornato allo stato di libertà. La verità è che stare seduta davanti allo specchio del camerino per ore e ore ogni giorno come attrice era diventata per me una situazione tossica”.