Il regalo di Leo a papà Fedez prima dell’intervento commuove tutti

Fedez in questi giorni ci sta regalando delle preziose lezioni di vita come le lacrime che un uomo, un papà, un marito, un amico può versare e mostrare. Il rapper oggi appare più sereno ma nei giorni scorsi, prima dell’intervento, la paura e i dubbi erano tali da non riuscire a mostrare niente delle sue giornate, nemmeno la festa del papà. Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato le foto per fare gli auguri di buon compleanno ai figli, a Leone e a Vittoria. Per la più piccola le foto con la sua prima torta di compleanno, foto scattate in anticipo, prima del ricovero in ospedale. Fedez aveva confidato la scoperta di una malattia grave, era troppo presto e troppo difficile aggiungere altro. Era troppo difficile anche pubblicare il video della festa del papà; Fedez l’ha fatto solo oggi, dopo l’intervento, dopo avere spiegato che ha un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Fedez mostra il regalo di suo figlio Leo prima dell’operazione

E’ la mattina del 19 marzo, sabato scorso, prima dell’operazione, è la festa del papà. Leo corre nella stanza dei suoi genitori, tira fuori da un sacchetto il regalo per il suo papà, è un quadretto tutto colorato: “Auguri papà ti voglio bene, Leone 19-03-22”. E’ il quadro più bello, è la frase più bella al mondo e Fedez si commuove ma deve nascondere subito le lacrime perché al suo piccolino devono sembrare lacrime di gioia e non di preoccupazione. Chiara e Fedez mostrano queste immagini solo oggi che sono più sereni, che la paura più grande è passata dopo ben 6 ore di intervento, dopo avere parlato con i medici.

Altri due brevi video di Leone ed è la Ferragni a condividerli. “Papà non farti prendere dalle ansie“ gli dice prima dell’operazione. Oggi un altro messaggio per lui: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme, ti amo tantissimo”. Con tutto questo amore Federico tornerà in forma presto!