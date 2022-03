Fedez ha un tumore al pancreas, dall’ospedale racconta tutto

E’ Fedez a parlare per la prima volta di quello che sta succedendo nella sua vita. Nessuno sapeva che malattia avesse il cantante, nonostante le indiscrezioni trapelate. E’ vero che Fedez è stato operato, lui stesso via social, questa mattina ha raccontato tutto e ha parlato di quello che ha scoperto, per fortuna in tempo. Ha un tumore al pancreas, tumore che è stato asportato nel corso di questa operazione che è andata bene. Dall’ospedale, racconta quello che ha affrontato e ringrazia anche tutte le persone che sono state al suo fianco in questi giorni davvero difficili.

Fedez ha un tumore al pancreas ma si è operato: le sue parole via social

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo” ha raccontato nel suo post sui social.



Il ricovero in ospedale e poi l’operazione: “Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.“



E poi ha concluso: “Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare.” Nell’ultima foto un sorriso, e una cicatrice ben in vista che fa capire quello che ha dovuto affrontare. Ancora una volta, facciamo a Federico il nostro più grande in bocca al lupo. Come ha detto lui stesso, ci vorrà tempo ma siamo sicuri che questa battaglia lo vedrà arrivare vincitore alla fine.