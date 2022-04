Alfonso Signorini torna a parlare della cicatrice sulla sua testa e spiega cosa è successo

Nelle ultime ore sui social, Alfonso Signorini si è divertito a rispondere alle domande dei fan che gli hanno chiesto molte cose in una sorta di “interrogatorio”. I follower chiedono, la persona che ha deciso di raccontarsi, risponde alle domande e lo ha fatto anche il conduttore del Grande Fratello VIP 6. A quanto pare, una delle curiosità principali di chi stava seguendo Alfonso, era legato alla cicatrice che ha in testa; una cicatrice molto evidente. Tanti in passato hanno scritto che potesse esser stata causata da un intervento per un problema di salute, ricordando che Signorini ha affrontato una grave malattia qualche anno fa. Ma in realtà Signorini ha spiegato che si tratta di una cosa che non ha nulla a che fare con un problema di salute anzi…

Alfonso Signorini e la grande cicatrice sulla testa: cosa gli è successo?

Il conduttore, rispondendo quindi alle domande su che cosa non rifarebbe mai, ha raccontato come gli è rimasta quella cicatrice così vistosa che ha in testa: “Una cosa che adesso non rifarei? Ti dico il trapianto ai capelli. Mi è rimasta la cicatrice e i capelli però sono spariti.” Una cicatrice dunque, che non ha nulla a che fare con i problemi di salute avuti in passato.

In passato il direttore della rivista Chi aveva raccontato di un ‘altra cicatrice che ha sull’occhio, una cicatrice che si era procurato mentre faceva uno dei suoi primi lavori, quando vendeva enciclopedie porta a porta. Un possibile acquirente, molto spazientito, gli aveva tirato un volume in faccia: “Ancora oggi sul lato sinistro del mio occhio è ben visibile la cicatrice della ferita di quel giorno lontano e, ogni volta che ci faccio caso, la accarezzo perché mi ricorda il periodo della mia vita duro, senza il quale non sarei arrivato dove sono.”