Andrea ha manipolato la regina Elisabetta? Un video svelerebbe cosa ha fatto

La scorsa settimana è stata celebrata la messa in memoria del principe Filippo; tutti abbiamo visto la regina Elisabetta entrare in chiesa al braccio del figlio Andrea di York. Quasi tutti hanno pensato che quello fosse il chiaro gesto della sovrana inglese per confermare la fiducia e l’amore nei confronti del terzogenito, da sempre indicato come il figlio preferito. Spunta invece un nuovo video e il Daily Express racconta un’altra storia che non è emozionante come la prima. La realtà sembrerebbe un’altra, che ciò che è accaduto non era in programma, che la royal family si è indignata perché Andrea non avrebbe dovuto accompagnare sua madre fino all’altare di Westminster. Pare che lui abbia fatto di testa sua.

Andrea non ha lasciato il braccio della regina Elisabetta

Nella famiglia reale inglese sembra che i problemi non manchino mai. Dopo lo scandalo Epstein che ha coinvolto Andrea, dopo il patteggiamento con la donna che lo ha accusato di violenza, lui avrebbe dovuto viaggiare nell’auto con la regina e accompagnarla al braccio solo fino all’ingresso dell’abazia per poi lasciarla al braccio del decano di Westminster, David Hoyle. Sembra che nel video si veda in modo chiaro che Andrea non lascia il braccio di sua madre e che al decano non resti che attendere invano.

L’ingresso della regina Elisabetta al braccio di suo figlio ha ammutolito tutti, poi sembra sia scattata la furia, soprattutto di William e Carlo d’Inghilterra. Sembra che Andrea dovesse entrare con le figlie Eugenia e Beatrice. Un gesto che ha causato imbarazzo e che sembra non avere nessuna corrispondenza con la volontà della sovrana.

Si dice che il figlio più piccolo della regina voglia anche prendere parte al Giubileo di platino del prossimo giugno ma che lui dimentichi che sulla sua testa è piombato anche un altro scandalo, questa volta finanziario.