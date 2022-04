Incidente per Max Giusti: la gara finisce in ospedale

Dal lettino dell’ospedale Max Giusti mostra la lussazione al braccio sinistro, i lividi sulla parte superiore del corpo causati dai sassi. Max Giusti sta bene ma ieri ha avuto in incidente durante una gara di motocross. E’ la sua grande passione e continuerà ad esserlo anche dopo questa brutta caduta. Il comico mantiene sempre alto l’umore, la spalla fa male ma i medici sono riusciti a sistemarla, l’operazione non è necessaria e ovviamente lui tira un sospiro di sollievo. E’ sui social che Max Giusti ha raccontato tutto, per i suoi follower un video in cui mostra la spalla e gli altri colpi. Di sassi ne ha presi tanti, tutti quelli sollevati e scaraventati da chi lo precedeva in moto. “Ne ho presi tanti” confida lasciando intendere la paura e il dolore di quel momento in pista.

Max Giusti caduto durante una gara in moto

Una disavventura che i piloti mettono sempre in preventivo e Giusti racconta: “La gara è finita così… lussazione al braccio sinistro ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto”. E’ un post che in un primo momento ha preoccupato chi segue Max sui social ma poi è a lui a spiegare subito che è adnata bene, prima che arrivino a tutti notizie false o distorte.

“La spalla è rientrata perfettamente, certo fa un po’ male però…”. La passione per il motocross non è recente, la coltiva fin da ragazzo: “Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni” ha confidato Max Giusti di recente.

Mentre in tanti gli chiedono cosa è successo: “Devo recuperare… i lividi sono le sassate di quelli che i stavano davanti…” ed è vero ha tanti lividi tra torace e braccia ma presto tornerà in gran forma.