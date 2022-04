La Regina Elisabetta parla del suo Covid: “Sono stanca”

La regina Elisabetta ha avuto e superato il Covid ma gli strascichi continuano, ne ha parlato con pazienti e medici del Royal London Hospital. Si è confrontata con loro, ha chiesto se anche per gli altri pazienti dopo il covid c’è il chiaro sintomo della stanchezza. A La vita in diretta si parla del long covid della regina Elisabetta, si parla della convalescenza della sovrana ma anche della forza che continua a mettere nelle sue giornate, nei suoi impegni. Non lascia il trono e nello studio di Alberto Matano le ospiti presenti, da Benedetta Parodi a Simona Izzo, Stefania Orlando, pensano che la regina voglia come re solo il nipote William, per questo non abdica.

La regina Elisabetta è esausta dopo il Covid

Dicevano che era su una sedia a rotelle ma ha dimostrato che può camminare da sola, anche se un bastone o un braccio possono aiutarla molto. Per la regina Elisabetta non c’è stato solo il virus che purtroppo conosciamo tutti ma anche i tanti pesi che ha dovuto sopportare e che l’hanno addolorata molto nell’ultimo periodo.

La morte del marito, il principe Filippo, lo scandalo Epstein che ha gettato ombre sul figlio prediletto, l’addio di Harry e Meghan. “Questo virus lascia molto stanchi ed esausti, non è vero?” questa la domanda che la regina inglese ha posto nella sua chiacchierata soprattutto con i pazienti dell’ospedale. Non è stato solo un semplice raffreddore, non ha avuto solo sintomi leggeri, è evidente. Ha 96 anni, sta per compierli a breve, non dimentichiamo la sua età, anche se è sempre così determinata da apparire ben più giovane.

Il suo desiderio è quello di partecipare almeno agli eventi più importanti d’inizio giugno del Giubileo di Platino che quest’anno suggella anche i suoi 70 anni di regno. Non parteciperà invece alla funzione del giovedì santo, ed è la prima volta.